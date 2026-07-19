Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: മെസ്സിപ്പടയോ സ്പാനിഷ് കരുത്തോ? ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! തത്സമയം എവിടെ കാണാം?

FIFA World Cup 2026: മെസ്സിപ്പടയോ സ്പാനിഷ് കരുത്തോ? ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! തത്സമയം എവിടെ കാണാം?

FIFA World Cup 2026 Final: ഫിഫയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ മാറ്റുകൂട്ടാൻ ടോം ക്രൂസ് അടക്കം നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:24 PM IST
FIFA World Cup 2026: മെസ്സിപ്പടയോ സ്പാനിഷ് കരുത്തോ? ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! തത്സമയം എവിടെ കാണാം?
Image Credit: FIFA Final | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: മെസ്സിപ്പടയോ സ്പാനിഷ് കരുത്തോ? ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! തത്സമയം എവിടെ കാണാം?
FIFA world cup 20261 hr ago
2
Netflix1 hr ago
3
Balan2 hrs ago
4
FIFA world cup 20262 hrs ago
5
Karkkidakam2 hrs ago