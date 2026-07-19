/FIFA World Cup 2026: മെസ്സിപ്പടയോ സ്പാനിഷ് കരുത്തോ? ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! തത്സമയം എവിടെ കാണാം?

40-ലധികം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കും 103 മത്സരങ്ങൾക്കും അവസാനമാകുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അതിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഞായറാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിലെ (ന്യൂജേഴ്സി) മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സി നയിക്കുന്ന അർജന്റീനയും സ്പെയിനുമാണ് നേർക്കുനേർ എത്തുന്നത്.
ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി, ഫിഫ അതീവ ഗംഭീരമായ ഒരു സമാപന ചടങ്ങാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടാൻ ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം ടോം ക്രൂസ്, പ്രശസ്ത ഗായകരായ ജെന്നിഫർ ഹഡ്സൺ, റോബി വില്യംസ്, നിക്കോൾ ഷെർസിംഗർ, പോസ്റ്റ് മലോൻ എന്നിവരും സമാപന വേദിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമയപ്രകാരം ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.30ക്കാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമേ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അമേരിക്കൻ 'സൂപ്പർ ബൗൾ' മാതൃകയിലുള്ള ഒരു വമ്പൻ 'ഹാഫ്-ടൈം' (Half-time) വിനോദ പരിപാടിയും ഇത്തവണത്തെ ഫൈനലിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും. ആഗോള സംഗീത പ്രതിഭാസങ്ങളായ മഡോണ, പോപ്പ് ബാന്റായ ബിടിഎസ്, ലാറ്റിൻ ഗായിക ഷക്കീറ എന്നിവർ കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്താൻ സമാപന വേദിയിലെത്തും.
ആഗോള സൂപ്പർ താരം പോസ്റ്റ് മലോൺ സമാപന ചടങ്ങിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാകും. കൂടാതെ, മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ദേശീയ ഗാനാാലാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എമ്മി, ഗ്രാമി, ഓസ്കാർ, ടോണി (EGOT) പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച പ്രശസ്ത താരം ജെന്നിഫർ ഹഡ്സൺ ആയിരിക്കും.
ഇന്ത്യയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) ചാനലുകളിൽ തത്സമയം കാണാനാകും. കൂടാതെ സീ5 വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും തത്സമയം സ്ട്രീമിങ്ങും ഉണ്ടാകും.
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