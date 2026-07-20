/FIFA World Cup 2026 Final: രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി സ്പെയിൻ; സൂപ്പർ സബ് ആയി ഫെറാൻ ടോറസ്, അദൃശ്യനായി മെസി

Argentina vs Spain FIFA World Cup 2026 Final: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് സ്പെയിൻ രണ്ടാം തവണയും ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂ ജേഴ്സി മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഫെറാൻ ടോറസാണ് സ്പെയ്നിന്റെ വിജയശിൽപിയായത്. പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അർജന്റീനയുടെ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതായി.
മത്സരത്തിലുടനീളം സ്പെയ്നായിരുന്നു ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. അർജന്റീനയുടെ 2 ഷോട്ടുകൾക്കെതിരെ സ്പെയിൻ ഉതിർത്തത് 20 ഷോട്ടുകളാണ്. അതിൽ 12 എണ്ണവും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തൊടുത്തവ. എന്നാൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഒന്നുപോലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്പെയ്നിന്റെ കൈവശമായിരുന്നു 65 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷനും.
എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ (106-ാം മിനിറ്റിൽ) ബോക്സിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച പന്ത് മികച്ച ഒരു ഇടങ്കാലൻ ഷോട്ടിലൂടെ മാർട്ടിനെസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി ടോറസ് വലയിലെത്തിച്ചു. രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ ടോറസിന്റെ 25-ാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറങ്ങി വിജയഗോൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് ഫെറാൻ ടോറസ്. 2014-ൽ ബ്രസീലിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ അർജന്റീനക്കെതിരെ ജർമ്മനിയുടെ മാരിയോ ഗോട്സെയാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
എക്സ്ട്രാ ടൈമിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. ഇത് അർജന്റീനയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായി. പൗ കുബാർസിക്കെതിരായ അപകടകരമായ ഫൗൾ ചെയ്തതിനാണ് ഫെർണാണ്ടസിന് രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ പത്തുപേരുമായാണ് അർജന്റീന കളിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് വാങ്ങുന്ന ആറാമത്തെ താരമാണ് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്. പെഡ്രോ മോൺസൺ (1990), ഗുസ്താവോ ഡെസോട്ടി (1990), മാർസെൽ ദെസയി (1998), സിനദിൻ സിദാൻ (2006), ജോൺ ഹെയ്റ്റിംഗ (2010) എന്നിവരാണ് മുൻപ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ റെഡ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായവർ.
മത്സരത്തിനിടെ ലാമിൻ യമാലിന്റെ മികച്ചൊരു ഫ്രീക്കിക്ക് മാർട്ടിനെസ് തടുത്തിട്ടു. മത്സരത്തിൽ ആകെ 10 സേവുകളാണ് മാർട്ടിനെസ് നടത്തിയത്. ഒരു ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവുകൾ നടത്തുന്ന ഗോൾകീപ്പറെന്ന റെക്കോർഡും മാർട്ടിനെസ് സ്വന്തമാക്കി. നിശ്ചിത സമയത്ത് സ്പെയ്ൻ 15 ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചപ്പോൾ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ ജയത്തോടെ പുരുഷ-വനിതാ ലോകകപ്പുകൾ ഒരേസമയം നേടുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി സ്പെയിൻ മാറി.
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി നടന്ന 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ടൂർണമെന്റിലെ 104-ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരമായിരുന്നു അർജന്റീന സ്പെയിൻ പോരാട്ടം. ഈ ലോകകപ്പിൽ ആകെ 308 ഗോളുകളാണ് പിറന്നത്. 10 ഗോളുകളോടെ ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കി. മെസ്സി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആദ്യമായാണ് ഒരു താരം രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ തുടർച്ചയായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടുന്നത്.
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