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FIFA World Cup 2026 Final: രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി സ്പെയിൻ; സൂപ്പർ സബ് ആയി ഫെറാൻ ടോറസ്, അദൃശ്യനായി മെസി

Ferran Torres Spain Winning Goal: മത്സരത്തിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ സ്പെയിൻ അർജന്റീനയുടെ രണ്ട് ഷോട്ടുകൾക്കെതിരെ 20 ഷോട്ടുകളാണ് ഉതിർത്തത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 20, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:35 AM IST
FIFA World Cup 2026 Final: രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി സ്പെയിൻ; സൂപ്പർ സബ് ആയി ഫെറാൻ ടോറസ്, അദൃശ്യനായി മെസി
Image Credit: Spain | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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