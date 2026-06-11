ഫിഫ ലോകകപ്പിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇക്കുറി ലോകകപ്പിൽ ഒരു മലയാളി ടച്ച് കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്നോ?
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആൽബത്തിലെ 'സീർ സീർ' (Siir Siir) എന്ന ഗാനത്തിന് കൊറിയോഗ്രഫി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളിയായ രജിത് ദേവ് ആണ്. ഔദ്യോഗിക ആൽബത്തിലെ 18 ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് "സീർ സീർ". ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആൽബത്തിന് കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനും ആദ്യ മലയാളിയുമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടമാണ് രജിത് നേടിയിരിക്കുന്നത്.
നോറ ഫത്തേഹി, ഫ്രഞ്ച് ഗായിക വെജിഡ്രീം (Vegedream), ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ സഞ്ജോയ് എന്നിവരാണ് ഈ ഗാനത്തിനായി അണിനിരക്കുന്നത്. മൊറോക്കൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ആവേശമുദ്രാവാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്.
മുംബൈയിലാണ് രജിത് ജനിച്ച് വളർന്നതെങ്കിലും കേരളവുമായി (ഷൊർണൂർ) അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്ന രജിത് ഫിഫയ്ക്കായി കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. വക്കാ വക്കാ, വേവിങ് ഫ്ലാഗ് തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് വളർന്ന തനിക്ക് ഇത് വലിയ ഭാഗ്യാണെന്നാണ് രജിത് പ്രതികരിച്ചത്. നോറ ഫത്തേഹിയുമായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രജിതിനെ നോറയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കിയതെന്നും രജിത് പറഞ്ഞു.
"നോറയുമായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അടുപ്പമുണ്ട്. ഫിഫ ആൽബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ കൊറിയോഗ്രഫിക്കായി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് വളർന്ന എനിക്ക് ഇതൊരു 'രോമാഞ്ചം' നൽകുന്ന നിമിഷമാണ്." രജിത് പറഞ്ഞു.
മൊറോക്കോയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ഗാനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം നടന്നത്. മൊറോക്കോയിലെ പ്രശസ്തമായ റബാത് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്താണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. വെറും 15 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി നൽകിയതെന്നും രജിത് പറഞ്ഞു. പാട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ നർത്തകരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോള വേദിയിലും ഇന്ത്യൻ നൃത്തത്തിന്റെ ഊർജ്ജവും ആത്മാവുമാണ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ടൊറന്റോയിൽ ജൂൺ 12ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നോറ ഫത്തേഹി ഗാനത്തിന് ചുവടുവെച്ചേക്കും. എല്ലാ ആതിഥേയരാജ്യങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിന് മുൻപ് ഉദ്ഘാടനപരിപാടികൾ നടക്കും. മെക്സിക്കോയിൽ ഇന്ന് സമയം രാത്രി 11 മണിക്ക് ആസ്ടെക്കയിലാണ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് നടക്കുക. കൊളംബിയൻ പോപ് ഗായിക ഷക്കീറ ഇക്കുറിയും ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാകും. നൈജീരിയൻ ഗായകൻ ബർണാ ബോയും ഷാക്കിറയൊപ്പം പങ്കെടുക്കും. ഇരുവരും ചേർന്ന് 'ദായ് ദായ്' എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് ആലപിക്കുക. മെക്സിക്കൻ പരമ്പരാഗത കലാരൂപ മായ 'പാപ്പൽ പിക്കാഡോ' മാതൃകയിൽ ചടങ്ങ് നടക്കും.
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