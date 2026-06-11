Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: ആ​ഗോള വേദിയിൽ ആദ്യമായൊരു മലയാളി സാന്നിധ്യം; ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഔദ്യോഗിക ഗാനത്തിന് ചുവടുകളൊരുക്കി രജിത് ദേവ്

FIFA World Cup 2026: ആ​ഗോള വേദിയിൽ ആദ്യമായൊരു മലയാളി സാന്നിധ്യം; ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഔദ്യോഗിക ഗാനത്തിന് ചുവടുകളൊരുക്കി രജിത് ദേവ്

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം, ആരാണ് രജിത് ദേവ്?

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:32 PM IST
FIFA World Cup 2026: ആ​ഗോള വേദിയിൽ ആദ്യമായൊരു മലയാളി സാന്നിധ്യം; ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഔദ്യോഗിക ഗാനത്തിന് ചുവടുകളൊരുക്കി രജിത് ദേവ്
Image Credit: Rajit Dev | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2018 ൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക്... പിന്നെ, പതിയെ കീഴടങ്ങിയ നിപ; മരണവൈറസിനെ കേരളം തടഞ്ഞതെങ്ങനെ
Nipah virus10 min ago
2
Nipah virus55 min ago
3
Nipah virus1 hr ago
4
Nipah virus2 hrs ago
5
Nipah virus2 hrs ago