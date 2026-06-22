/FIFA World Cup 2026: ഫ്രാൻസും പോർച്ചുഗലും കളത്തിലേക്ക്; ലോകകപ്പിൽ നാളെ നാല് മത്സരങ്ങൾ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാളെ നാല് മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെ ആരാധകർക്ക് ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ വിരുന്നാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ഇറാഖിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 2:30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ഐയിലെ ശക്തരായ ടീമുകളിലൊന്നായ ഫ്രാൻസ് വിജയത്തോടെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ സാധ്യതകൾ ശക്തമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇറാഖ് അട്ടിമറി വിജയത്തിനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക.
രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ നോർവേ സെനഗലിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് ഐയിലെ നിർണായക പോരാട്ടമായ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുൻതൂക്കം നേടാനാകും.
മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ജോർദാൻ അൾജീരിയയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 8:30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് ജെയിലെ ഇരു ടീമുകൾക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ജയം അനിവാര്യമാണ്.
ദിവസത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30നാണ് മത്സരം. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോർച്ചുഗൽ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
ഫ്രാൻസ് vs ഇറാഖ് – പുലർച്ചെ 2:30
നോർവേ vs സെനഗൽ – പുലർച്ചെ 5:30
ജോർദാൻ vs അൾജീരിയ – രാവിലെ 8:30
പോർച്ചുഗൽ vs ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ – രാത്രി 10:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മത്സരവും നിർണായകമായതിനാൽ ടീമുകൾ മുഴുവൻ ശക്തിയോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ നിമിഷങ്ങളാണ് നാളത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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