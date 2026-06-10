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FIFA World Cup 2026 Debutants: ഇക്കുറി പുത്തൻ പടയാളികളും, വമ്പന്മാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമോ ഈ 'കുഞ്ഞന്മാർ'? ലോകകപ്പിലെ ഈ വർഷത്തെ കന്നിക്കാർ..!

FIFA World Cup 2026 Debutants: ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ വർഷം ആദ്യമായി പോരിന് ഇറങ്ങുന്ന രാജ്യക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:33 PM IST
FIFA World Cup 2026 Debutants: ഇക്കുറി പുത്തൻ പടയാളികളും, വമ്പന്മാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമോ ഈ 'കുഞ്ഞന്മാർ'? ലോകകപ്പിലെ ഈ വർഷത്തെ കന്നിക്കാർ..!
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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