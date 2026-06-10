FIFA World Cup 2026 Debutants: ഇക്കുറി പുത്തൻ പടയാളികളും, വമ്പന്മാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമോ ഈ 'കുഞ്ഞന്മാർ'? ലോകകപ്പിലെ ഈ വർഷത്തെ കന്നിക്കാർ..!

ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിന് വിസിലുയരാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ 23-ാം പതിപ്പാണിത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 48 ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫിഫ ടൂർണമെന്റ് വിപുലീകരിച്ച ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരമാണിത്.
അർജന്റീനയും ബ്രസീലും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയുമടങ്ങുന്ന വമ്പന്മാർ ലോക കിരീടത്തിനായി തയാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവർക്കൊപ്പം കൊമ്പുകോർക്കാൻ പുത്തൻ ചില രാജ്യങ്ങളും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചരിത്രമെഴുതാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാല് കുഞ്ഞൻ രാജ്യങ്ങൾ.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നിക്കാർ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ലോകകപ്പാണിത്. കേപ് വെർഡെ (Cape Verde), കുറകാവോ (Curaçao), ജോർദാൻ (Jordan), ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ (Uzbekistan) എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ കന്നിക്കാർ. വിശദമായി അറിയാം...
കേപ് വെർഡെ
പത്ത് അഗ്നിപർവ്വത ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന, വെറും അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് കേപ് വെർഡെ. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ വമ്പന്മാരായ കാമറൂണിനെ പിന്നിലാക്കിയാണ് 'ബ്ലൂ ഷാർക്സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേപ് വെർഡെ ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ലോകകപ്പ് കളിച്ച ചരിത്രമുള്ള ടീമാണ് കാമറൂൺ. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല ഇവരുടെ വിജയം. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിൽ നാല് തവണയും കേപ് വെർഡെ യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. 2024ലെ പതിപ്പിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് യാമുസൂക്രോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്.
ലോകകപ്പിൽ കേപ് വെർഡെയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വമ്പന്മാരെയാണ് 'ബ്ലൂ ഷാർക്സ്' നേരിടേണ്ടത്. അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനാണ് അവരുടെ എതിരാളികൾ. അതിനുശേഷം മയാമിയിൽ വെച്ച് കരുത്തരായ ഉറുഗ്വായെയും അവർ നേരിടും. ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച് സൗദി അറേബ്യയുമായാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവരുടെ അവസാന മത്സരം. ടീമിന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് നേരിയ സാധ്യതയെങ്കിലും അവശേഷിക്കണമെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയുള്ള അവസാന മത്സരം അവർക്ക് നിർണ്ണായക വിജയം തന്നെയാകും.
ക്യുറസാവോ
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടുന്ന 12-ാമത്തെ കോൺകകാഫ് (CONCACAF) ടീമാണ് ക്യുറസാവോ. ഡച്ച് കരീബിയൻ ദ്വീപ് രാജ്യമാണ് ക്യുറസാവ. ജനസംഖ്യയുടെയും ഭൂവിസ്തൃതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം എന്ന റെക്കോർഡും ഇവർ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വെറും 171 ചതുരശ്ര മൈൽ മാത്രം വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുഞ്ഞൻ ദ്വീപിൽ ആകെ ഏകദേശം 1,58,000 ആളുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ ഡിക്ക് അഡ്വക്കാറ്റ് 78-ാം വയസ്സിൽ ലോകവേദിയിലെത്തുമ്പോൾ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പരിശീലകനാവുകയാണ്. 1994 ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സ്, 2006-ൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവയുടെയും പരിശീലകനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം.
'ബ്ലൂ വേവ്സ്' (Blue Waves) എന്നാണ് ടീം അറിയപ്പെടുന്നത്. വിദേശത്ത് കളിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളി കളിക്കാരെ ടീമിലെത്തിക്കുന്ന വൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവിലൂടെയാണ് അവർ ഈ ഘട്ടം വരെ എത്തിയത്. എന്നാൽ ടീമിന് ഇപ്പോഴും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കളി മികവ് കുറവാണെന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടും സ്കോട്ട്ലൻഡിനോടും ഇവർ പരാജയപ്പെട്ടത് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നു.
കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് 'ബ്ലൂ വേവ്സ്' ടീമും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനിയെയാണ് അവർ നേരിടുക. അതിനുശേഷം കാൻസാസ് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഇക്വഡോറിനെയും, ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വെച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ കോട്ട് ഡി ഐവറിയെയും നേരിടും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പോയിന്റുകൾ നേടാനായാൽ പോലും അത് ഈ കുഞ്ഞൻ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും.
ജോർദാൻ
ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന നാല് ടീമുകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത് ജോർദ്ദാൻ ആയിരിക്കും. 'ദി ഷിവൽറസ് വൺസ്' (The Chivalrous Ones) എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ കളിച്ച 16 മത്സരങ്ങളിൽ വെറും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വമ്പന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഇവരെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ സുവോണിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ഇവർ 1-1 ന് സമനിലയിൽ തളച്ചിരുന്നു.
ലോകകപ്പിലെ ജോർദാന്റെ ആദ്യ രണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിലായിരിക്കും നടക്കുക. ഓസ്ട്രിയ, അൾജീരിയ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഇവരുടെ എതിരാളികൾ. ശേഷം ടെക്സസിൽ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയുമായുള്ള വമ്പൻ പോരാട്ടം നടക്കും.
ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ
ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'ഡബിൾ ലാൻഡ്ലോക്ക്ഡ്' എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡുമായാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഡബിൾ ലാൻഡ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിലേക്ക് അതിർത്തിയില്ലാത്ത രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രാജ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. ലോകത്താകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ലീച്ചൻസ്റ്റീൻ (Liechtenstein) ആണ് രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം. എന്നാൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ അവസാന സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് (താഴെ നിന്ന് ആറാമത്) ലീച്ചൻസ്റ്റീൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇവർ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.
അണ്ടർ-23 (U-23) ടീമിനെ ഒളിംപിക്സിന് യോഗ്യത നേടാൻ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചതാണ് 'എഫ്സി ഒളിംപിക് താഷ്കെന്റ്' (FC Olympic Tashkent).
ശക്തമായ കൊളംബിയ ക്കെതിരെയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ പോരാട്ടം. അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചാണിത്. ശേഷം ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലിനെയും പിന്നീട് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയും മത്സരിക്കും. മൂന്ന് കളികളിൽ നിന്നായി പോയിന്റുകൾ നേടാനായാൽ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും അത്.
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