/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ബെൽജിയം മുതൽ അർജന്റീന വരെ കളത്തിലേക്ക്, നാളെ നാല് നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാളെ നാല് മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെ ആരാധകർക്ക് ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ വിരുന്നാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയം ഇറാനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12:30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയത്തോടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം.
രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേ കേപ് വെർദെയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3:30നാണ് മത്സരം. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ എത്തുന്നതിനാൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഈജിപ്തിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6:30നാണ് മത്സരം. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പോയിന്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരു ടീമുകളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
ദിവസത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീന ഓസ്ട്രിയയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30നാണ് മത്സരം. ശക്തരായ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായതിനാൽ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മത്സരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
ബെൽജിയം vs ഇറാൻ – പുലർച്ചെ 12:30
ഉറുഗ്വേ vs കേപ് വെർദെ – പുലർച്ചെ 3:30
ന്യൂസിലൻഡ് vs ഈജിപ്ത് – രാവിലെ 6:30
അർജന്റീന vs ഓസ്ട്രിയ – രാത്രി 10:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മത്സരവും നിർണായകമായതിനാൽ ടീമുകൾ മുഴുവൻ ശക്തിയോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ നിമിഷങ്ങളാണ് നാളത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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