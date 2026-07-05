/FIFA World Cup 2026: പരാഗ്വയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടറിൽ; എംബാപ്പേയുടെ ഏഴാം ​ഗോൾ നേട്ടം

ടെക്സസ്: ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ പരാഗ്വയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ എഴുപതാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്കായി വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നും ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ല. പന്ത് കൂടുതൽ സമയം കൈവശം വച്ച് കളി മെനയാൻ ഫ്രാൻസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാഗ്വെയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ലക്ഷ്യം കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല. മറുഭാഗത്ത് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ ഫ്രഞ്ച് ബോക്സിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കാൻ പരാഗ്വയ് മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് സാധ്യമായി.
28-ാം മിനിറ്റിൽ ഡീഗോ ഗോമസിലൂടെ പരാഗ്വയ് ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി. ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ കളി പരുക്കനായി. എംബാപ്പെയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പരാഗ്വയ് താരങ്ങൾ നിരന്തരം ഫൗളുകൾ ചെയ്തത് മൈതാനത്ത് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് വരെയെത്തി.
34-ാം മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇരുടീമിലെയും കളിക്കാർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ പന്തുമായി പരാഗ്വയ് ഗോൾമുഖത്തേക്ക് കുതിച്ച എംബാപ്പെയെ എതിർ താരം ഫൗൾ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ എംബാപ്പെ പരാഗ്വയ് താരത്തെ പിടിച്ചുതള്ളി. ഇതോടെ മൈതാനത്ത് രംഗം വഷളായി.
കളിക്കാർ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കോളമെത്തിയെങ്കിലും റഫറി ഇടപെട്ട് രംഗം ശാന്തമാക്കി. 38-ാം മിനിറ്റിലും ഫ്രാൻസിന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിനിടെ ബോക്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ എംബാപ്പെയെ പരാഗ്വയ് താരം വീണ്ടും ഫൗൾ ചെയ്തു. ഇതും ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനാകാതെ ആദ്യപകുതി അവസാനിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. എംബാപ്പെയെയും ഡെംബെലെയെയും മുന്നിൽ നിർത്തി നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി. പരാഗ്വയ് ഗോൾകീപ്പർ ഗില്ലിന്റെ മികച്ച സേവുകളാണ് പലപ്പോഴും ഫ്രാൻസിനെ ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിയത്. എന്നാൽ കളിയുടെ 70-ാം മിനിറ്റിൽ പരാഗ്വയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി നൽകി റഫറി ഫ്രാൻസിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു.
ബോക്സിനുള്ളിൽ എംബാപ്പെയെ ഫൗൾ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിയതിനാണ് 'വാർ' പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി ഫ്രാൻസിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചത്. കിക്കെടുത്ത എംബാപ്പെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ ഫ്രാൻസിന് 1-0 ന്റെ ലീഡ് നേടാനായി.
ഈ ഗോളോടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏഴ് ഗോളുകളുമായി ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പമെത്താനും കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പരാഗ്വയ്ക്ക് കഴിയാതെ പോയതോടെ ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചു.
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