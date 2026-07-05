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FIFA World Cup 2026: പരാഗ്വയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടറിൽ; എംബാപ്പേയുടെ ഏഴാം ​ഗോൾ നേട്ടം

FIFA World Cup 2026 France Beat Paraguay: മത്സരത്തിന്റെ എഴുപതാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്കായി വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 05, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:18 AM IST
FIFA World Cup 2026: പരാഗ്വയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടറിൽ; എംബാപ്പേയുടെ ഏഴാം ​ഗോൾ നേട്ടം
Image Credit: Mbappe | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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