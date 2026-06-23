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FIFA World Cup 2026: ഇരട്ടഗോളോടെ എംബാപ്പെ, ഇറാഖിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ വിജയം; നോർവേ-സെനഗൽ മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണി

France Vs Iraq: ഫിഫ ലോഫിഫ ലോകകപ്പിലെ നിർണായക ഗ്രൂപ്പ് I മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ഇറാഖിനെ 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് മത്സരം പകുതി സമയത്തിന് ശേഷം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 23, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:23 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഇരട്ടഗോളോടെ എംബാപ്പെ, ഇറാഖിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ വിജയം; നോർവേ-സെനഗൽ മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണി

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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