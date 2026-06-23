/FIFA World Cup 2026: ഇരട്ടഗോളോടെ എംബാപ്പെ, ഇറാഖിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ വിജയം; നോർവേ-സെനഗൽ മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണി

France vs Iraq Norway vs Senegal: ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മഴ കാരണം 2 മണിക്കൂറോളം നിർത്തിവച്ച മത്സരം പുനരാംഭിച്ചപ്പോൾ ഇറാഖിനെതിരെ ഫ്രാൻസിന്റെ രണ്ടു ഗോൾ. ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി എംബപെ ഇരട്ടഗോളും ഉസ്മാൻ ടെംബ്ലേ ഒരു ഗോളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് 1 മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ഇറാഖിനെ 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയെ തുടർന്നാണ് ഫ്രാൻസ്– ഇറാഖ് മത്സരം രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ നിർത്തിവച്ചത്. മത്സരം നടക്കുന്ന പെൻസിൽവേനിയയിലെ ഫിലഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് അപകടകരമായ ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ആദ്യ പകുതിക്ക് പിന്നാലെ മത്സരം നിർത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ അപായസന്ദേശം തെളിഞ്ഞതോടെ കാണികൾ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുപോയി. മത്സരം കാണാനെത്തിയവരോട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാൻ അധികൃതർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരം തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും മഴ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ എതിരില്ലാത്തെ ഒരു ഗോളിന് ഫ്രാൻസ് മുന്നിലായിരുന്നു. 14-ാം മിനിറ്റിൽ കിലിയൻ എംബപെ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളിലാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ മുന്നേറ്റം. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നു പോസ്റ്റിന്റെ വലതുവശം ലക്ഷ്യമാക്കി എംബാപെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ബോൾ ഉയർന്നുപൊങ്ങി, ഡൈവ് ചെയത ഗോൾകീപ്പറുടെ കയ്യുടെ അറ്റത്തുകൂടെ വലയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.
ഫിഫ ലോഫ ലോകകപ്പിൽ നോർവേ-സെനഗൽ മത്സരത്തിന് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്സിലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നാഷണൽ വെതർ സർവീസ് 'ഫ്ലഡ് വാച്ച്' പുറപ്പെടുവിച്ചു.
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