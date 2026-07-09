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FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കൻ മതിൽ തകർക്കാൻ എംബാപ്പെയും സംഘവും; ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം

ലോകം കാത്തിരുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വിസിൽ മുഴങ്ങും. ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ കിരീടസാധ്യതകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഫ്രാൻസ്, ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ നേരിടും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 10, 2026, 12:10 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:39 AM IST
FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കൻ മതിൽ തകർക്കാൻ എംബാപ്പെയും സംഘവും; ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കൻ മതിൽ തകർക്കാൻ എംബാപ്പെയും സംഘവും; ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം
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