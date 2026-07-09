/FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കൻ മതിൽ തകർക്കാൻ എംബാപ്പെയും സംഘവും; ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം

ബോസ്റ്റൺ: ലോകം കാത്തിരുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വിസിൽ മുഴങ്ങും. ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ കിരീടസാധ്യതകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഫ്രാൻസ്, ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ നേരിടും.
വടക്കേ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരും സമതുലിതരുമായ സംഘം ഫ്രാൻസ് തന്നെയാണെന്ന് നിസംശയം പറയാം. രണ്ട് വട്ടം ലോകകിരീടം ചൂടിയ, 2022-ലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ഫ്രഞ്ചുപട ടൂർണമെന്റിൽ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച അവർ, 14 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ വഴങ്ങിയത് വെറും രണ്ട് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ്.
ഏഴ് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലുള്ള സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ നായകത്വത്തിലാണ് 'ലെ ബ്ലൂസ്' (ഫ്രാൻസ്) പോരിനിറങ്ങുന്നത്. എംബാപ്പെയ്ക്കൊപ്പം ഒസ്മാൻ ഡെംബെലെ, മൈക്കൽ ഒലീസ്, ബ്രാഡ്ലി ബാർക്കോള എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ മുന്നേറ്റനിര ഈ ലോകകപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണസംഘമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഇസ്മായിൽ സൈബാരിയും ബ്രാഹിം ഡയസും നയിക്കുന്ന കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെയാണ് ഫ്രാൻസ് നേരിടുന്നത്. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഹോളണ്ടിനെ ഞെട്ടിച്ച 'അറ്റ്ലസ് ലയൺസ്' (മൊറോക്കോ), മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ വൻശക്തിയെക്കൂടി നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. കേവലം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു ടീം മാത്രമല്ല മൊറോക്കോ ഇപ്പോൾ, മറിച്ച് കിരീടത്തിനായി പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുള്ള പോരാളികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ് മൊറോക്കോയുടെ ലക്ഷ്യം.
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