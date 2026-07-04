/FIFA World Cup 2026: തോൽവിയറിയാത്ത ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്ക് എതിരാളികൾ പരാഗ്വെ; പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നാളെ പരാഗ്വെയ് ഫ്രാൻസ് പോരാട്ടമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും പരാജയപ്പെടാതെ പ്രീക്വാട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസ്. ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ടീമുകളിലൊന്നാണ് ഇവർ എന്ന് നിസംശയം പറയാം. ഡിദിയർ ദെഷാംപ്സിന്റെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് പട ആക്രമണത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ കരുത്തും.
പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഫ്രാൻസിന് ഇക്കുറി എതിരാളികളാകുന്നത് ഈ ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ പരാഗ്വേയാണ്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ നാല് വട്ട ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനിയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരാഗ്വേ ഫ്രഞ്ച് പടയെ നേരിടാനിറങ്ങുന്നത്.
നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിന് ജയസാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിലും സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ച് തന്നെയാണ് പരാഗ്വെയും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അച്ചടക്കമുള്ള പ്രതിരോധവും ഭയമില്ലാത്ത സമീപനവും പരാഗ്വെയുടെ കരുത്താണ്. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ പരാഗ്വേയെ അത് അതീവ അപകടകാരികളായ എതിരാളികളാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഫ്രാൻസ് - പരാഗ്വെ നേർക്കുനേർ
ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഫ്രാൻസും പരാഗ്വെയും 5 തവണ നേർക്കുനേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 3 മത്സരങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസ് വിജയിച്ചു. 2 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഒരു വിജയം പോലും സ്വന്തമാക്കാൻ പരാഗ്വെയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗോളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഫ്രാൻസാണ് മുൻപിൽ. പരാഗ്വെയുടെ 4 ഗോളുകൾക്കെതിരെ 14 ഗോളുകളാണ് ഫ്രഞ്ച് പട അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
ഫ്രാൻസ് - പരാഗ്വേ മത്സര പ്രവചനം
ഫ്രാൻസ് - പരാഗ്വേ പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ പ്രവചിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് 3-0 അതല്ലെങ്കിൽ 3-1ന് വിജയിക്കാനാണ് സാധ്യത. മത്സരത്തിൽ പരാഗ്വെയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർത്ത് ഫ്രഞ്ച് പട മുന്നേറുമെന്നും ടീമിന്റെ പ്രധാന കരുത്തായി കിലിയൻ എംബാപ്പെ തിളങ്ങുമെന്നുമാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
മത്സര വിവരങ്ങൾ
വേദി: ഫിലാഡൽഫിയ, യു.എസ്.എ (USA)
സ്റ്റേഡിയം: ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയം
തീയതി: ജൂലൈ 5, ഞായറാഴ്ച
മത്സര സമയം: പുലർച്ചെ 02:30ന്
മത്സരം ടെലിവിഷനിൽ Unite8 Sports നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ തത്സമയം കാണാം. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.
സാധ്യതാ ഇലവൻ
ഫ്രാൻസ്: മൈനാൻ (ഗോൾകീപ്പർ), കുണ്ടെ, ഉപമെകാനോ, സലിബ, ടി. ഹെർണാണ്ടസ്, ചൗമേനി, റാബിയോട്ട്, ഒലീസ്, ഡെംബെലെ, ബാർകോള, എംബാപ്പെ.
പരാഗ്വെ: ഗിൽ (ഗോൾകീപ്പർ), കാസറസ്, അലോൺസോ, കനാലെ, ഗോമസ്, അൽമിറോൺ, ക്യൂബാസ്, ബൊബാദില്ല, ഗലാർസ, എൻസിസോ, അബാലോസ്.
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