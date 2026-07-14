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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും നേർക്കുനേർ; സാധ്യത ഇലവനിൽ ആരൊക്കെ?

ലോകകപ്പിന്റെ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരം ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിലാണ്. ജൂലൈ 15 അർദ്ധരാത്രി 12.30നാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:48 PM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും നേർക്കുനേർ; സാധ്യത ഇലവനിൽ ആരൊക്കെ?
Image Credit: france vs spain | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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