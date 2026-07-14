/FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും നേർക്കുനേർ; സാധ്യത ഇലവനിൽ ആരൊക്കെ?

ലോകകപ്പിന്റെ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരം ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിലാണ്. ജൂലൈ 15 അർദ്ധരാത്രി 12.30നാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
സെമിഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനെ കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് ഫ്രാൻസെന്നാണ് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സ് പറയുന്നത്. പരിക്ക് മാറി ഔറേലിയൻ ചൗവാമേനി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പന്തടക്കത്തിലും മികച്ച ഹൈ-പ്രസ്സിങ്ങിലും കളിയുടെ താളം നിശ്ചയിച്ചുമാണ് സ്പെയിൻ മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ പോകുന്നത്.
കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തുന്നതിൽ ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ മികവ് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കളിയിലുടനീളം പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കൗണ്ടറുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ശൈലിയായിരിക്കില്ല തങ്ങളുടേതെന്ന് പരിശീലകൻ ദെഷാംപ്സ് വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റാൻ ടീമിന് കരുത്തുണ്ടെന്ന് മിഡ്ഫീൽഡർ വാറൻ സെയർ-എമറിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജൂൺ 30ന് സ്വീഡനെതിരെ നടന്ന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) വിജയത്തിന് ശേഷം കളത്തിലിറങ്ങാതിരുന്ന ചൗവാമേനിയുടെ തിരിച്ചുവരവും ഫ്രാൻസിന് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുന്നു.
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