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FIFA World Cup 2026: എംബാപെയെയും സംഘത്തെയും പൂട്ടി സ്‌പെയിൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ

Spain vs France Semi Final Highlights: ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനായുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ സ്വപ്നം തകർന്നു. ഫ്രാൻസിനെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ 16 വർഷത്തിന് ശേഷം ഫൈനലിൽ കടന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:45 AM IST
FIFA World Cup 2026: എംബാപെയെയും സംഘത്തെയും പൂട്ടി സ്‌പെയിൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: എംബാപെയെയും സംഘത്തെയും പൂട്ടി സ്‌പെയിൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ
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