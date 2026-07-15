Spain vs France Semi Final Highlights: ആവേശം നിറഞ്ഞ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ പൂട്ടി രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ. 16 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചമ്പ്യാന്മാർ ആയശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കടക്കുന്നത്.
ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റനിരയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പൂട്ടിയാണ് സ്പെയിൻ ഫൈനലിൽ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. സ്പെയിന്റെ എതിരാളികൾ ഇംഗ്ലണ്ട്-അർജന്റീന കളിയിലെ വിജയികളായിരിക്കും. സ്പെയിനിനായി ആദ്യഗോളടിച്ചത് പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് മിക്കെൽ ഒയർസബാലാണ് . ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ലാമിൻ യമാലിനെ ഫ്രഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ലൂക്കാസ് ഡിഗ്നെ ഫൗൾ ചെയ്തതാണ് പെനാൽറ്റിക്ക് വഴിവെച്ചത്. പെനാൽറ്റിയെടുത്ത ഒയർസബാലിന് പിഴച്ചില്ല. ആദ്യപകുതിയിൽ ഒരുഗോളിന് സ്പെയിൻ മുന്നിട്ടുനിന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലും സ്പെയിൻ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
58 മത്തെ മിനിറ്റിൽ പെഡ്രോ പോറോയാണ് വലകുലുക്കിയത്. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് പെഡ്രോ പോറോ നടത്തിയ സുന്ദരമായ നീക്കം ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു. പന്തുമായി മുന്നേറിയ പെഡ്രോ പോറോ ഡാനി ഒൽമോയ്ക്ക് കൈമാറി. ഒൽമോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോക്സിലേക്ക് നീട്ടി. ഓടിയെത്തിയ പെഡ്രോ പോറോ അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഫ്രഞ്ച് പട ഞെട്ടി. പിന്നീട് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഫ്രാൻസിനായില്ല.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലും നോക്കൗട്ടിലും ഇത്തവണ ആധികാരിക വിജയങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഫ്രാൻസ് സെമിയിലെത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് കണ്ടത്. സ്പാനിഷ് ബോക്സിലേക്ക് പലതവണ ഫ്രഞ്ച് പട കടന്നുകയറിയെങ്കിലും ഗോൾ നേടാനായില്ല.
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