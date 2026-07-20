FIFA World Cup 2026: ഇന്ന് അർധരാത്രി നടന്ന അവസാന മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 കിരീടം നേടി. പകരക്കാരനായ ഫെറാൻ ടോറസ് ആയിരുന്നു സ്പെയിനിന്റെ വിജയ നായകൻ. 2010 ന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കിരീടം ഉറപ്പാക്കാൻ അധിക സമയത്തിൽ നിർണായക ഗോൾ നേടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ന്യൂയോർക്ക്-ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 90 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന പിരിമുറുക്കവും കഠിനവുമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഗോൾ നേടാനാകാതെ ഇരു ടീമുകൾക്കും സമനിലയായിരുന്നു തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ ടോറസ് ഡെഡ്ലോക്ക് തകർത്തു. നിക്കോ വില്യംസിന്റെ ഹെഡറിൽ നിന്നെത്തിയ പന്ത് മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച ടോറസ്, ഇടതുകാലുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ അർജന്റീനൻ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിനെ മറികടന്ന് വല കുലുക്കി. ആ ഏക ഗോൾ മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണയിച്ചതോടെ സ്പെയിൻ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീനയെ 1-0ന് കീഴടക്കി രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.
സ്പെയിനിന്റെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലേ ഇന്ത്യയിൽ വൻ ആഘോഷങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. കേരളം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ സ്പാനിഷ് ആരാധകർ തെരുവിലിറങ്ങി പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആഹ്ളാദപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയും വിജയം ആഘോഷിച്ചു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരു ആരാധകൻ പറഞ്ഞത് "സ്പെയിൻ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചു, മത്സരം ജയിച്ചു. ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എന്നായിരുന്നു.. സ്പെയിനിണ് വിജയത്തിൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്നുള്ള ആരാധകനും സന്തോഷം പ്രാക്ടിസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | तिरुवनंतपुरम, केरलम | तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल प्रशंसकों ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच में स्पेन की जीत का जश्न मनाया। pic.twitter.com/DiG9zqn2qg— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2026
#WATCH | बेंगलुरु, कर्नाटक: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता; अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। बेंगलुरु में फुटबॉल प्रशंसकों ने जश्न मनाया। pic.twitter.com/GSxoW6PlUl— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2026
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അൻസാരി പറഞ്ഞത് സ്പെയിനും അർജന്റീനയും മികച്ച ടീമുകളാനിന്നും അവർക്ക് വളരെ കഴിവുള്ള കളിക്കാരുണ്ടെന്നുമാണ്. അർജന്റീനയ്ക്ക് മെസ്സിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി ശൈലി അമേരിക്കൻ ആണ്. അർജന്റീന നന്നായി കളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്പാനിഷ് ടീം ഐക്യത്തിലാണ്. അവരുടെ കളിരീതി മികച്ചതാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ കടുപ്പമേറിയതും ആവേശകരവുമായിരിക്കും... ഞാൻ മെസ്സിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു.
ഈ വിജയം സ്പെയിനിന് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ സമാപനമായിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറിയ ടീമിന്റെ 2010 ലെ ചരിത്ര വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് കിരീട നേട്ടമായിരുന്നു ഇത്. നാല് വർഷം മുമ്പ് 2022 ൽ ഖത്തറിൽ അർജന്റീന കിരീടം നേടി, എന്നാൽ ഇത്തവണ മെസ്സിയും കൂട്ടരും കിരീടത്തിനരികെ വരെ എത്തിയെങ്കിലും വിജയിക്കാനാകാതെനിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
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