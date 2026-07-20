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FIFA World Cup 2026: സ്‌പെയിനിന്റെ കിരീടനേട്ടം: കേരളം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ വമ്പൻ ആഘോഷം

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് നേടി. പകരക്കാരനായ ഫെറാൻ ടോറസ് അധിക സമയത്ത് നേടിയ നിർണായക ഗോൾ ആണ് സ്പെയിനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കിരീടം ഉറപ്പാക്കിയത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:38 AM IST
FIFA World Cup 2026: സ്‌പെയിനിന്റെ കിരീടനേട്ടം: കേരളം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ വമ്പൻ ആഘോഷം
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: സ്‌പെയിനിന്റെ കിരീടനേട്ടം: കേരളം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ വമ്പൻ ആഘോഷം
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