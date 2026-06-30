/FIFA World Cup 2026: പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജർമനിയെ തകർത്ത് പാരഗ്വായ്‌ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; ജപ്പാനെ വീഴ്ത്തി കാനറികൾ

FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിന്റ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ജർമനിയെ തകർത്ത് പാരഗ്വായ് പ്രീക്വർട്ടറിൽ. ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതമടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ജർമനിയെ ഞെട്ടിച്ച് പാരഗ്വായ് ആണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. 42 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ജൂലിയോ എൻസീസോ ഗോളടിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജർമനിയുടെ തിരിച്ചടി കായ് ഹവേർട്സിലൂടെ. ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് നൽകിയ ക്രോസ് തലവെച്ച് ഹാവേർട്സ് സമനില പിടിച്ചു. എക്സ്ട്രാടൈമിലും സമനില തുടർന്നതോടെ ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് കടന്നു. അവിടെയാണ് മുൻ ജേതാക്കൾക്ക് പിഴച്ചത്. എക്വഡോറിനെതിരായ തോൽവിയുടെ നിരാശ മാറ്റി പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജർമനിയെത്തിയത്. ജമാൽ മുസിയാലയ്ക്ക് പകരം സൂപ്പർ സബ്ബ് ഉൺഡാവിനെ ജർമൻ പരിശീലകൻ ഉൺഡാവ് ആദ്യപതിനൊന്നിലിറക്കി. തുടക്കം മുതൽ ആധിപത്യത്തോടെയാണ് ജർമനി പന്തുതട്ടിയത്. ബോൾ പൊസഷനിലും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം ജർമനി മുന്നിട്ടുനിന്നു.
എന്നാൽ പാരഗ്വായ്ക്ക് ചുരുക്കം ചില അവസരങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ ജർമനിയെ ഞെട്ടിച്ച് പാരഗ്വായ് ലീഡെടുത്തു. 42-ാം മിനിറ്റിൽ ജൂലിയോ എൻസീസോയാണ് ഗോളടിച്ചത്. അത് പാരഗ്വായ് ടീമിന്റെ ഒത്തിണക്കം പ്രകടമാകുന്ന ഗോളായിരുന്നു. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് നടത്തിയ മികച്ച നീക്കമാണ് ഗോളിൽ കലാശിച്ചത്. വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്യാസ് ഗലർസ നൽകിയ ക്രോസ്സ് ടോപ് ക്ലാസ് ഹെഡറിലൂടെ എൻസീസോ വലയിലാക്കി.
ആദ്യ പകുതി ഒരു ഗോളിന് പാരഗ്വായ് മുന്നിട്ടുനിന്നു. എന്നാൽ ബോൾ പൊസിഷനിലും ഷോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ബഹുദൂരം മുന്നിലായിരുന്നു ജർമനി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇരു ടീമുകളും. എങ്ങനെയും തിരിച്ചടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നു ജർമനി. ഫെലിക്സ് മേച്ചയെ പിൻവലിച്ച് ലിയോൺ ഗോറട്സ്കെയെ നഗൽമസ്മാൻ കളത്തിലിറക്കി. മിനിറ്റുകൾക്കകം ജർമനിയുടെ മറുപടിയെത്തി. കായ് ഹവേർട്സാണ് ഗോളടിച്ചത്. ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് നൽകിയ ക്രോസ് തലവെച്ച് ഹാവേർട്സ് സമനില പിടിച്ചു. അതോടെ സ്കോർ 1-1.
ജർമൻ മുന്നേറ്റനിര പാരഗ്വായ് പ്രതിരോധത്തിന് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നുവെങ്കിലും. പക്ഷേ ഗോൾ മാത്രം പിറന്നില്ല. അതോടെ നിശ്ചിത സമയത്ത് മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. മത്സരം എക്സ്ട്രാടൈമിലേക്ക് കടന്നു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിലും ഗോൾ പിറക്കാതെ വന്നതോടെ മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് കടന്നു. പെനാൽഷൂട്ടൗട്ടിൽ ആദ്യ അഞ്ച്കിക്കും കടന്ന് സഡൻഡത്തിൽ പാരഗ്വായ് വിജയഭേരി മുഴക്കുകയായിരുന്നു.
ലോകകപ്പിലെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ന്റെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനെ വീഴ്ത്തി ബ്രസീൽ. ബ്രസീലിന്റെ ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ്. 29 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കൈഷു സാനോയാണ് ജപ്പാനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. 56 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കാസെമിറോയുടെ ഹെഡറിൽ ബ്രസീൽ ഗോൾ മടക്കി. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലിയാണ് കാനറികളുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. മത്സരം എക്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച നിമിഷത്തിലാണ് ബ്രസീൽ വിജയഗോൾ നേടിയത്. ജയത്തോടെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കടന്ന ബ്രസീൽ, ഐവറി കോസ്റ്റ് – നോർവേ മത്സരത്തിലെ വിജയികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. മുൻപ് ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വന്ന ഏക ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിലും (2006) പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ജപ്പാനെ ബ്രസീൽ (1–4) തകർത്തത്. ജർമനിയിലെ വെസ്റ്റ്ഫാലൻസ്റ്റേഡിയനിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ കെയ്ജി തമദയുടെ ഗോളിൽ ജപ്പാൻ ആദ്യം ലീഡ് പിടിച്ചെങ്കിലും റൊണാൾഡോയുടെ ഡബിളും , ജുനിഞ്ഞോ (53'), ഗിൽബർട്ടോ മെലോ (59') ജപ്പാനെ നിലപരിശാക്കി.
വിജയത്തോടെ ബ്രസീൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ നെഞ്ചുതകർന്ന ജാപ്പനീസ് പോരാളികൾ മുഖം പൊത്തി കിടന്നു. പക്ഷെ ജാപ്പനീസ് ടീമും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ അവരുടെ കറുത്തറിയിച്ചിട്ടാണ് മടക്കം എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷമാണ് ബ്രസീൽ രണ്ടു ഗോളടിച്ചത്. 29 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കയ്ഷു സാനോ ഏഷ്യൻ കരുത്തർക്കായി വലകുലുക്കി. ഡാനിലോയുടെ പാസ് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേറിയ സാനോ കസമിറോയെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നേറി. പിന്നാലെ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഉഗ്രൻ ഷോട്ടിലൂടെ വലകുലുക്കി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഹെഡർ ഗോളിലൂടെ കാസമിറോ തിരിച്ചടിച്ചു. പിന്നാലെ 95 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മാർട്ടിനെല്ലിയിലൂടെ വിജയഗോൾ പിറന്നു.
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