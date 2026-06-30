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FIFA World Cup 2026: പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജർമനിയെ തകർത്ത് പാരഗ്വായ്‌ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; ജപ്പാനെ വീഴ്ത്തി കാനറികൾ

Germany vs Paraguay Brazil vs Japan: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ നാല് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനിയെ വീഴ്ത്തി പരാഗ്വായ്‌, മാർട്ടിനെല്ലിയുടെ വിജയഗോളിൽ ബ്രസീൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:07 AM IST
FIFA World Cup 2026: പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജർമനിയെ തകർത്ത് പാരഗ്വായ്‌ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; ജപ്പാനെ വീഴ്ത്തി കാനറികൾ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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