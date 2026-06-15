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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ റെക്കോർഡ് കുറിച്ച് ജർമനി; ക്യുറോസോവയ്‌ക്കെതിരെ വമ്പൻ വിജയം

Germany vs Curacao: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഒമ്പതാം മത്സരത്തിൽ നാല് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി പുതുമുഖമായ കുറസാവോയെ 7-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 15, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:12 AM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ റെക്കോർഡ് കുറിച്ച് ജർമനി; ക്യുറോസോവയ്‌ക്കെതിരെ വമ്പൻ വിജയം
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ലോകകപ്പിൽ റെക്കോർഡ് കുറിച്ച് ജർമനി; ക്യുറോസോവയ്‌ക്കെതിരെ വമ്പൻ വിജയം
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