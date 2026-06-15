IFA World Cup 2026 Germany vs Curacao: ലോകകപ്പിൽ റെക്കോർഡ് കുറിച്ച് ജർമ്മനി. ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഒമ്പതാം മത്സരത്തിൽ നാല് തവണ ചാമ്പ്യൻമാരായ ജർമ്മനി ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കാനെത്തിയ കുറക്കാവോയെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുത്തി.
ഹൂസ്റ്റണിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇ മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനി 7-1 ൻ്റെ വമ്പൻ ജയമാണ് നേടിയത്. തുടക്കത്തിൽ മികവ് കാണിച്ച കുറാസോ പിന്നീട് മുൻ ചമ്പ്യാന്മാരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുകയായിരുന്നു. ഫോമിലെത്തിയ ജർമനിയുടെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കുറാസോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ 7-1 ന് വിജയിച്ചു ജർമനി ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒരു ടീം ഏഴോ അതിലധികമോ ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ജർമ്മനി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2002 ൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ അവർ റെക്കോർഡ് 8-0 വിജയം നേടി. തുടർന്ന് 2014 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെ 7-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോഴിതാ ജർമ്മനി കുറസാവോയെ 7-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന ടീമായി ജർമനി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പിൽ ജർമനിയുടെ ആകെ ഗോൾ നേട്ടം ഇതോടെ 239 ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീൽ ഇതുവരെ നേടിയത് 238 ഗോളുകളാണ്. അർജന്റീന 152 ഗോളുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഫ്രാൻസ് 136 ഗോളുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തും, ഇറ്റലി 128 ഗോളുകളുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് ലോകകപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ജർമ്മനിക്ക് നഷ്ടമായത്. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും വിജയിച്ച ടീമുകളിലൊന്നാണ് ജർമ്മനി. നാല് തവണ വിജയിച്ചതിൻ്റെയും നാല് തവണ റണ്ണറപ്പായി ഫിനിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെയും നാല് തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതിൻ്റെയും റെക്കോർഡ് ജര്മനിയ്ക്കുണ്ട്. ബ്രസീൽ മാത്രമാണ് അഞ്ച് തവണ ലോകകപ്പുകൾ നേടിയത്.
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