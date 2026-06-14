/FIFA World Cup 2026 Germany vs Curacao: ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ചരിത്രം രചിക്കാൻ കുറക്കാവോ, പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ജർമ്മനി; ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് തീപാറും!

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് 2026 ജൂൺ 14-ന് ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ജർമ്മനിയും ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളാകാൻ എത്തുന്ന കുറക്കാവോയും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടും.
ചരിത്രനേട്ടവുമായി കുറക്കാവോ
ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരം കുറക്കാവോ എന്ന കൊച്ചു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവർണ്ണ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് പ്രവേശനമാണിത്. ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള രാജ്യം എന്ന റെക്കോർഡോടെയാണ് കുറക്കാവോ എത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗോവ സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് കുറക്കാവോ. വെറും 1.5 ലക്ഷം മാത്രം ജനസംഖ്യയാണ് കുറക്കാവോക്കുള്ളത്. നിലവിൽ കുറക്കാവോ ടീമിലെ മുഴുവൻ കളിക്കാരും അവരുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഡിക്ക് അഡ്വക്കാറ്റും ഡച്ച് പൗരന്മാരാണ്.
കോൺകാകാഫ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി-യിലും, മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയാണ് അവർ ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളിലെ 10 മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും തോൽക്കാതെ 7 വിജയങ്ങളും 3 സമനിലകളുമായി മികച്ച ഫോമിലാണ് അവർ വരുന്നത്. മെയ് 30-ന് നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനോട് 4-1 ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ അരൂബയെ 4-0 ന് തകർത്ത് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ കുറക്കാവോയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ ജർമ്മനി
ബ്രസീലിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തുന്ന തങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ലോകകപ്പ് കിരീടവും, 12 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ കിരീടവുമാണ് ജർമ്മനി ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കന്നിപ്പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന കുറക്കാവോയ്ക്കെതിരെ ജർമ്മനിക്ക് ആദ്യ മത്സരം അനായാസമായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
ഫുട്ബോളിലെ വൻശക്തികളായ ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ 19-ാമത്തെ തുടർച്ചയായ ലോകകപ്പിനാണ് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്. 2018, 2022 ലോകകപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശ മാറ്റാൻ, ഒരു കൂട്ടം യുവതാരങ്ങളുമായാണ് ഇത്തവണ ജർമ്മനി എത്തുന്നത്. യുവേഫ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് അവർ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ സ്ലൊവാക്യയെ 6-0 ന് തകർത്താണ് അവർ പ്ലേ-ഓഫ് കടമ്പകളില്ലാതെ നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമേരിക്കക്ക് എതിരെ നേടിയ 2-1 ന്റെ വിജയം ഉൾപ്പെടെ തുടർച്ചയായ ഒമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജർമ്മനി വരുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ജർമ്മനിയും കുറക്കാവോയും ഒരു മത്സരത്തിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.
മത്സരം എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
ദിവസം: ഞായറാഴ്ച, ജൂൺ 14, 2026
പ്രാദേശിക സമയം: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:00 മണിക്ക് (ഈസ്റ്റേൺ ടൈം)
ഇന്ത്യൻ സമയം: രാത്രി 10.30
വേദി: ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം, ഹൂസ്റ്റൺ, ടെക്സസ്
ടിവി ചാനൽ: ഫോക്സ് ചാനലിലൂടെയാണ് ഈ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്.
ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്: FOX One, FOX Sports, FOX Sports App (3 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ട്രയൽ ലഭ്യമാണ്)
ജർമ്മനിയും കുറക്കാവോയും തമ്മിലുള്ള 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ മത്സരം ഇന്ത്യയിൽ സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ കായിക ചാനൽ ശൃംഖലയായ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സിലൂടെ തത്സമയം കാണാം. യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി എന്നീ നാല് ചാനലുകളിലായിരിക്കും മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ലഭ്യമാകുക. ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഈ നാല് ചാനലുകളിലൂടെ മാറിമാറി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലുള്ള കമന്ററിയും ഈ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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