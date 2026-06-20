/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: നാളെ നാല് വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ; സ്പെയിനും ജർമ്മനിയും കളത്തിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാളെ നാല് മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ശക്തരായ ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ എത്തുന്നതോടെ ആരാധകർക്ക് ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ വിരുന്നാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനി ഐവറി കോസ്റ്റിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച തുടക്കം നിലനിർത്താനാണ് ജർമ്മനിയുടെ ശ്രമം. അതേസമയം അട്ടിമറി വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഐവറി കോസ്റ്റ് കളത്തിലിറങ്ങുക.
രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോർ കുറസാവോയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പിൽ നിർണായകമായ പോയിന്റുകൾ നേടാൻ ഇരുടീമുകളും ശക്തമായി പോരാടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ടുണീഷ്യ ജപ്പാനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9:30നാണ് മത്സരം. ഏഷ്യൻ ശക്തികളിലൊന്നായ ജപ്പാനും ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ടുണീഷ്യയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കടുത്ത മത്സരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ദിവസത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ സൗദി അറേബ്യയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9:30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നിർണായക പോരാട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയമാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
ജർമ്മനി vs ഐവറി കോസ്റ്റ് – പുലർച്ചെ 1:30
ഇക്വഡോർ vs കുറസാവോ – പുലർച്ചെ 5:30
ടുണീഷ്യ vs ജപ്പാൻ – രാവിലെ 9:30
സ്പെയിൻ vs സൗദി അറേബ്യ – രാത്രി 9:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുകളും ഹൈലൈറ്റുകളും ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാകും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മത്സരവും നിർണായകമായതിനാൽ ടീമുകൾ മുഴുവൻ ശക്തിയോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ നിമിഷങ്ങളാണ് നാളത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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