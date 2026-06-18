/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: പാനമയെ വീഴ്ത്തി ഘാന; ലോകകപ്പിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർക്ക് വിജയം, ​ഗോൾ നേട്ടം ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ

വാഷിങ്ടൺ: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എൽ മത്സരത്തിൽ പാനമയ്ക്കെതിരെ ഘാനയ്ക്ക് ആവേശജയം. കളിയിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടും പാനമയ്ക്ക് വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ നേടിയ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ഘാന പാനമയെ അട്ടിമറിച്ചത്.
തുടക്കത്തിലെ പാനമൻ ആക്രമണം, പ്രതിരോധത്തിലായി ഘാന
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പാനമയാണ് കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചത്. കളി തുടങ്ങി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പാനമയുടെ സെസീലിയോ വാട്ടർമാൻ ഘാനയുടെ ഗോൾമുഖത്ത് വൻ ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളുമായി പാനമ മുന്നേറിയതോടെ ഘാന പ്രതിരോധത്തിലാവുകയായിരുന്നു.
ഘാനയുടെ പ്രതിരോധനിരയും ഗോൾകീപ്പറും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നാം പകുതിയിൽ പാനമ സർവ്വാധിപത്യം പുലർത്തിയപ്പോൾ, ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ഘാനയ്ക്ക് കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നും നടത്താനായില്ല. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചു.
കളം മാറിമറിഞ്ഞ രണ്ടാം പകുതി
രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയ ഘാന കൂടുതൽ ഉണർന്നു കളിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. പകരക്കാരെ ഇറക്കി അവർ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ മാത്രം അകന്നുനിന്നു. മറുഭാഗത്ത് പന്ത് കൂടുതൽ സമയം കൈവശം വെച്ച് കളി നിയന്ത്രിക്കാനായിരുന്നു പാനമയുടെ ശ്രമം. മത്സരത്തിന്റെ 64-ാം മിനിറ്റിൽ പാനമയുടെ സീസർ ബ്ലാക്ക്മാൻ നടത്തിയ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോയി. ഘാനയ്ക്കായി സെമന്യയും ജൊനാസും ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും പാനമയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല.
കളി തിരുത്തിയ ഇഞ്ചുറി ടൈം വിധി
മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഇഞ്ചുറി ടൈമിലാണ് പാനമയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഘാനയുടെ വിജയഗോൾ പിറന്നത്. ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ പന്തുമായി മുന്നേറിയ ബ്രാൻഡൻ തോമസ് നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ്, കാലെബ് യിറെൻകി വളരെ അനായാസമായി പാനമയുടെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഏക ഗോൾ വിജയത്തോടെ ഘാന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി മടങ്ങി.
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