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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: പാനമയെ വീഴ്ത്തി ഘാന; ലോകകപ്പിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർക്ക് വിജയം, ​ഗോൾ നേട്ടം ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ

FIFA World Cup 2026 Ghana vs Panama: കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ നേടിയ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ഘാന പാനമയെ അട്ടിമറിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 18, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:33 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: പാനമയെ വീഴ്ത്തി ഘാന; ലോകകപ്പിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർക്ക് വിജയം, ​ഗോൾ നേട്ടം ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ
Image Credit: Ghana | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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