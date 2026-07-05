/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ​മെസി, എംബാപ്പേ, കെയ്ൻ, ഹാലണ്ട്; ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായി ഐതിഹാസിക പോരാട്ടം

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടം കനക്കുകയാണ്. പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം കളിയിലെ തങ്ങളുടെ മികവ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾഡൻ കപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നേറുകയാണ്. കേപ് വെർഡെയ്ക്കെതിരെയുള്ള അർജന്റീനയുടെ വിജയത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സി ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, പരാഗ്വെയ്ക്കെതിരായ ഫ്രാൻസിന്റെ വിജയത്തിൽ പെനാൽറ്റി വലയിലെത്തിച്ച് കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഒപ്പമെത്തി. നിലവിൽ ഏഴ് ഗോളുകളുമായി ഇരുവരും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് പുറമെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്നും നോർവേ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലണ്ടും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായി പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.
കിലിയൻ എംബാപ്പെ- 7
ലയണൽ മെസ്സി- 7
എർലിങ് ഹാലണ്ട്- 5
ഹാരി കെയ്ൻ- 5
ഇസ്മായില സാർ- 4
മിക്കേൽ ഒയാർസബാൽ- 4
ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെ- 4
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ- 4
ബ്രയാൻ ബ്രോബി- 3
കോഡി ഗാക്പോ- 3
കൂടുതൽ റെക്കോർഡുകൾ തകരുമോ?
ജർമ്മനിയുടെ മുൻ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെ 16 ഗോളുകളുമായി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരമെന്ന പദവിയോടെയാണ് ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും അദ്ദേഹത്തെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹാലണ്ട് വെറും രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ലോകകപ്പിൽ നോർവേയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന കളിക്കാരനായി മാറി.
ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ആകട്ടെ ഗാരി ലിനേക്കറെ മറികടന്ന് ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായി മത്സരിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം 1958-ൽ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ നേടിയ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെക്കോർഡായ 13 ഗോളുകൾ മറികടക്കുകയാവും.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് കളിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഒരൊറ്റ ടൂർണമെന്റിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ ഗോളുകൾ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 1958-ൽ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ, 1970-ൽ ജർമ്മനിയുടെ ഗെർഡ് മുള്ളർ, 1954-ൽ ഹംഗറിയുടെ സാൻഡോർ കോച്ചിസ് എന്നിവരാണവർ. ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് ചില റെക്കോർഡുകളും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത താരങ്ങളെന്ന റെക്കോർഡ് ആറ് ടൂർണമെന്റുകൾ വീതം കളിച്ച് ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും സ്വന്തമാക്കി. ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഗോളുകൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡും റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ലോകകപ്പിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായി കുറക്കാവോ മാറിയിരുന്നു. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ കണ്ട മത്സരമെന്ന റെക്കോർഡ് മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലായിരുന്നു. മൂന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ ആണ് മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്തത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ലോകകപ്പ് എന്ന റെക്കോർഡും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ പിറന്ന ലോകകപ്പ് എന്ന റെക്കോർഡും 2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.