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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ​മെസി, എംബാപ്പേ, കെയ്ൻ, ഹാലണ്ട്; ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായി ഐതിഹാസിക പോരാട്ടം

World Cup 2026 Golden Boot Race: കേപ് വെർഡെയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള അർജന്റീനയുടെ വിജയത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സി ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, പരാഗ്വെയ്‌ക്കെതിരായ ഫ്രാൻസിന്റെ വിജയത്തിൽ പെനാൽറ്റി വലയിലെത്തിച്ച് കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഒപ്പമെത്തി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 05, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:17 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ​മെസി, എംബാപ്പേ, കെയ്ൻ, ഹാലണ്ട്; ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായി ഐതിഹാസിക പോരാട്ടം
Image Credit: Golden Boot | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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