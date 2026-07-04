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FIFA World Cup Golden Boot Race: ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ മുന്നിൽ മെസ്സി; തൊട്ടുപിന്നാലെ വെല്ലുവിളിയായി എംബാപ്പെയും, പോരാട്ടം മുറുകുന്നു

Golden Boot Race: ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പോരാട്ടം മുറുകുകയാണ്. നിലവിൽ അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസ്സിയാണ് റേസിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 04, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:39 PM IST
FIFA World Cup Golden Boot Race: ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ മുന്നിൽ മെസ്സി; തൊട്ടുപിന്നാലെ വെല്ലുവിളിയായി എംബാപ്പെയും, പോരാട്ടം മുറുകുന്നു
Image Credit: Messi Mbappe | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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FIFA World Cup Golden Boot Race: ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ മുന്നിൽ മെസ്സി; തൊട്ടുപിന്നാലെ വെല്ലുവിളിയായി എംബാപ്പെയും, പോരാട്ടം മുറുകുന്നു
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