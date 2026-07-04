/FIFA World Cup Golden Boot Race: ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ മുന്നിൽ മെസ്സി; തൊട്ടുപിന്നാലെ വെല്ലുവിളിയായി എംബാപ്പെയും, പോരാട്ടം മുറുകുന്നു

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീല വീണുകഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രീക്വാർട്ടർ, അതായത് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർഡെയ്ക്കെതിരെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന വിജയം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഈ നിർണായക മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി സ്വന്തമാക്കിയത് ഒരു വമ്പൻ നേട്ടമാണ്. മത്സരത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന ഗോൾ നേടിയാണ് മെസ്സിയുടെ നേട്ടം.
ഈ ഒറ്റ ഗോളോടെ ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ മെസ്സി ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം, തുടർച്ചയായ 8 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഗോളെങ്കിലും നേടുന്ന കളിക്കാരനെന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡും മെസ്സിയുടെ പേരിലായി കഴിഞ്ഞു.
ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിലേക്ക് കണ്ണുവെച്ച് മെസ്സി
കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഒരു തവണ പോലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം തന്റെ പേരിലാക്കാനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിലാണ് താരം. അതിനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഇപ്പോൾ മെസ്സിക്ക് മുൻപിലുള്ളത്. ഇക്കുറി ഇതുവരെ 7 ഗോളുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സി തന്നെയാണ് നിലവിൽ ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർഡെയ്ക്കെതിരെ മെസ്സി നേടിയ ഗോൾ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ താരത്തിന്റെ ഇരുപതാം (20) ഗോളായിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും മെസ്സി തന്നെയാണ് ഒന്നാമൻ.
മെസ്സിക്ക് വെല്ലുവിളിയുമായി എംബാപ്പെ
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ നിലവിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ഭീഷണി വരുന്നത് ഫ്രാൻസിന്റെ സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ്. ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 6 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ എംബാപ്പെ റേസിൽ മെസ്സിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. നോർവെയുടെ എർലിങ് ഹാലണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്നും 5 ഗോളുകളോടെ സംയുക്തമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരങ്ങൾ
ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന) – 7 ഗോളുകൾ
കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്) – 6 ഗോളുകൾ
എർലിങ് ഹാലണ്ട് (നോർവെ) – 5 ഗോളുകൾ
ഹാരി കെയ്ൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്) – 5 ഗോളുകൾ
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.