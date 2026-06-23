/ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ​ഗോൾവേട്ടയിൽ മെസി മുന്നിൽ, തൊട്ടുപിന്നിൽ എംബാപ്പേയും ഹാലണ്ടും; ​ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടം കടുക്കും

സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഗോൾ വേട്ടയിലും തിളങ്ങിയതോടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള മത്സരം കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടി മെസിയും നാല് വീതം ഗോളുകളുമായി എംബാപ്പെയും ഹാലണ്ടും കളം നിറഞ്ഞാടുകളാണ്. ഇതോടെ ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഗോളുകളുമായി ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോൾവേട്ടയിൽ മുന്നിലുള്ളത്. നാല് ഗോളുകൾ വീതം നേടി കിലിയൻ എംബാപ്പെയും എർലിങ് ഹാലണ്ടും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്ന് കളിക്കാർ നാലോ അതിലധികമോ ഗോളുകൾ നേടുന്നത്. 1954-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.
മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ മെസ്സി, ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്കായി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. തന്റെ നൂറാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം കളി വൈകിയിട്ടും ഇറാഖിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് എംബാപ്പെയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു.
തൊട്ടുപിന്നാലെ ഹാലണ്ടിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. സെനഗലിനെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി ഹാലണ്ട് നോർവേയെ റൗണ്ട് 32ലേക്ക് നയിച്ചു. തന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കരിയറിന് ഇതിലും മികച്ചൊരു തുടക്കം ഹാലണ്ടിന് ലഭിക്കാനില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്നും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സിക്കും എംബാപ്പേക്കും ഹാലണ്ടിനും ഒപ്പമുണ്ട്.
ഈ ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 16 ഗോളുകളുമായി ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയായിരുന്നു ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 38-കാരനായ മെസ്സി 28 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 18 ഗോളുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ അർജന്റീന നേടിയ അഞ്ച് ഗോളുകളും മെസ്സിയുടെ വകയായിരുന്നു.
ലോകകപ്പിൽ 16 ഗോളുകൾ നേടി ഫ്രഞ്ച് താരം ക്ലോസെയ്ക്കൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പേ. ഒന്നിലധികം ഗോൾഡൻ ബൂട്ടുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ സ്ട്രൈക്കർ എന്ന നേട്ടവും മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കുക എന്നതുമാകും ഇനി എംബാപ്പെയുടെ ലക്ഷ്യം. ഹാരി കെയ്നും ഇതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്നത്.
ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന): 5 ഗോളുകൾ
കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്): 4 ഗോളുകൾ
എർലിങ് ഹാലണ്ട് (നോർവേ): 4 ഗോളുകൾ
അർജന്റീന മെസ്സി നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ജെ മത്സരത്തിന്റെ 38-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ആദ്യ പകുതിയിൽ അർജന്റീന 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡിൽ കളി ജയിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കവെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ അധിക സമയത്ത് (90+5-ാം മിനിറ്റിൽ) മെസ്സി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി ടീമിന്റെ വിജയം 2-0 എന്നാക്കിയത്. ഇതോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. മെസ്സിയുടെ ആകെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 18 ആയി ഉയർന്നു. അഞ്ച് ഗോളുകൾ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നേടിയത്.
ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇറാഖിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രാൻസ് തകർത്തത്. ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ മത്സരത്തിന്റെ പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ ടീമിനായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് 54-ാം മിനിറ്റിൽ ടീമിന്റെ രണ്ടാം ഗോളും എംബാപ്പെ തന്നെ വലയിലാക്കി. 66-ാം മിനിറ്റിൽ ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെയും ഗോൾവേട്ടയിൽ പങ്കാളിയായി. ഇതോടെ ഇറാഖിന്റെ പതനം പൂർത്തിയായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പ് പതിപ്പുകളിലെയും ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ഫ്രാൻസ് ഈ ജയത്തോടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി.
ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് 'ഐ' മത്സരത്തിൽ എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ നോർവേ സെനഗലിനെ മറികടന്നു. ഇതോടെ നോർവേ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. മത്സരത്തിന്റെ 43-ാം മിനിറ്റിൽ മാർക്കസ് ഹോംഗ്രെൻ പെഡേഴ്സൻ നേടിയ ഗോളിലൂടെയാണ് നോർവേ മുന്നിലെത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ, 48-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാലണ്ട് ടീമിന്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി. എന്നാൽ, 53-ാം മിനിറ്റിൽ ഇസ്മായില സാർ നേടിയ ഗോളിലൂടെ സെനഗൽ തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ, 58-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാലണ്ട് തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ നോർവേ 3-1 എന്ന സ്കോറിലൂടെ മേധാവിത്വം നേടി. മത്സരത്തിന്റെ അധികസമയത്ത് (90+3 മിനിറ്റ്) ഇസ്മായില സാർ സെനഗലിനായി വീണ്ടുമൊരു ഗോൾ കൂടി നേടിയെങ്കിലും ടീമിനെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല.
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