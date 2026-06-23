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ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ​ഗോൾവേട്ടയിൽ മെസി മുന്നിൽ, തൊട്ടുപിന്നിൽ എംബാപ്പേയും ഹാലണ്ടും; ​ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടം കടുക്കും

FIFA World CUp 2026 Golden Boot Race: ലോകകപ്പ് മത്സരം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:35 AM IST
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ​ഗോൾവേട്ടയിൽ മെസി മുന്നിൽ, തൊട്ടുപിന്നിൽ എംബാപ്പേയും ഹാലണ്ടും; ​ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടം കടുക്കും
Image Credit: Fifa 2026 | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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