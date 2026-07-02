ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ, ഇംഗ്ലണ്ട് വൻ അട്ടിമറിയിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപെട്ടു. നിശ്ചിത സമയം അവസാനിക്കാൻ 15 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയിൻ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ, പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്ത ഡിആർ കോംഗോയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
മെൽബൺ, അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രയാൻ സിപെംഗ നേടിയ ഗോൾ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നിന് വഴിതുറക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ കെയിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന് ജീവൻശ്വാസം പകരുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയെ നേരിടും. മെക്സിക്കോയിലെ പ്രശസ്തമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മെക്സിക്കോ പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരം നടക്കുക.
ഒരു പുറത്താകലിലേക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നീങ്ങുന്നതെന്ന് മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡിആർ കോംഗോ അതീവ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രതിരോധിക്കുകയും മികച്ച ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്ത് ലോകകപ്പിലെ കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ ടീമുകളിലൊന്നായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ, ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോന്ന ഒരു അട്ടിമറി ഫലം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തിയ 75 മിനിറ്റുകൾ അതിജീവിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
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