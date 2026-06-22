FIFA World Cup 2026: വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൊരുതിയ ഇറാന്റെ മുന്നിൽ തളർന്ന് ബെൽജിയം. ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വീറുംവാശിയുമേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ബെൽജിയവും ഇറാനും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.
ആക്രമണപ്രതിക്രമണങ്ങൾ കണ്ട മത്സരത്തിനിടയിൽ 67 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം താരത്തിണ് ചുവപ്പു കാർഡും ലഭിച്ചു. ആദ്യ 90 മിനിറ്റിൽ ഇരുടീമുകളും കനത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ആർക്കും ഗോളടിക്കാൻ ആയില്ല. കളിയുടെ അവസാന ഇരുപതു മിനുട്ടുകളോളം വെറും പത്ത് പേരുമായി കളിച്ച ബെൽജിയത്തെ പല തവണ ഇറാൻ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും വെറ്ററൻ ഗോൾ കീപ്പർ തിബൗട്ട് കോർട്ടോയിസിന്റെ മികവാണ് ബെൽജിയത്തിന്റെ മാനം കാത്തത്. ഇറാന് വേണ്ടി ഗോൾ കീപ്പറും കളിയിലെ താരവുമായ അലിറേസ ബെയ്റൻവാണ്ട് ആയിരുന്നു തിളങ്ങിയത് . ആക്രമിച്ച് കളിച്ച ബെൽജിയം സൃഷ്ടിച്ച അവസരങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഇറാന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ തടഞ്ഞു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാനായി ഇരുടീമുകളും മികച്ച നീക്കങ്ങൾ നടത്തി. അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറിയ ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഷോട്ടുകളെ ഇറാൻ ഗോൾകീപ്പറുടെ ഉജ്ജ്വല സേവുകൾ തടുത്തു. തുടർന് ഇറാന്റെ മെഹദി തരേമിയും ജഹൻബക്ഷും ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ബെൽജിയം ഗോളി കോർട്ടുവായുടെ മികച്ച സേവുകൾ രക്ഷക്കെത്തി. മത്സരത്തിന്റെ 66 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം പ്രതിരോധതാരം നതാൻ എൻഗോയ്ക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് കിട്ടി പുറത്തുപോവേണ്ടിവന്നു. പന്ത് പിറകിലേക്ക് പാസ് നൽകുന്നതിൽ താരത്തിന് പിഴച്ചു. ഉടൻ തന്നെ മുന്നേറിയ മെഹദി തരേമിയെ എൻഗോയ് ഫൗൾ ചെയ്തു. അതോടെ റഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് കാണിക്കുകയായിരുന്നു.
ഫിഫലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് മത്സരത്തിൽ യുറഗ്വായ്യെ സമനിലയിൽ (2-2) തളച്ച് കേപ് വർദെ. ആവേശകരമായ മത്സരം നടന്നത് മിയാമിയിലെ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ 21 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കേപ് വർദെക്കായി ഫ്രീകിക്കിലൂടെ കെവിൻ പിന ആദ്യ ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് 44 മത്തെ മിനിറ്റിൽ അറോജോ യുറഗ്വായ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി.
കേപ് വർദെയുടെ തുടക്കം യുറഗ്വായ്യെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും യുറഗ്വായ് തിരിച്ചുവന്ന ലീഡെടുത്തു. മത്സരത്തിൽ മാക്സി അരാഹോ 44 മത്തെ മിനിറ്റിലും ആദ്യപകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ അഗസ്റ്റിൻ കനോബിയോയുമാണ് ഗോളടിച്ചത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2-1 ന് യുറഗ്വായ് മുന്നിട്ടുനിന്നു. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഹെലിയോ വരേല കേപ് വെർദെയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി.
ന്യൂസിലാന്റിനെ തകർത്ത ഈജിപ്തിന് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ജയം. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്നശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി ഈജിപ്ത്, ന്യൂസിലൻഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു തകർത്തത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ആദ്യ ജയമാണിത്.
ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് സലാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റനിരയാണ് മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണയിച്ചത്. ഇതോടെ ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജി യിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഈജിപ്ത് നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കി.
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