Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: തലയുയർത്തി ഇറാൻ; യുറഗ്വായ്‌യെ സമനിലയിൽ തളച്ച് കേപ് വർദെ; ന്യൂസിലാന്റിനെ തകർത്ത് ഈജിപ്തിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം

FIFA World Cup 2026: തലയുയർത്തി ഇറാൻ; യുറഗ്വായ്‌യെ സമനിലയിൽ തളച്ച് കേപ് വർദെ; ന്യൂസിലാന്റിനെ തകർത്ത് ഈജിപ്തിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം

Belgium vs Iran, Uruguay vs Cape Verde: ലോകകപ്പിൽ ബെൽജിയത്തെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ഇറാൻ. സ്‌പെയിനിന്റെ പിന്നാലെ യുറഗ്വായ്‌യെയും സമനിലയിൽ തളച്ച് കേപ് വർദെ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 22, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:40 AM IST
FIFA World Cup 2026: തലയുയർത്തി ഇറാൻ; യുറഗ്വായ്‌യെ സമനിലയിൽ തളച്ച് കേപ് വർദെ; ന്യൂസിലാന്റിനെ തകർത്ത് ഈജിപ്തിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Kerala Rain Alert1 hr ago
2
Kochi1 hr ago
3
FIFA World Cup3 hrs ago
4
FIFA world cup 2026Jun 21
5
Shigella in KeralaJun 21