/FIFA World Cup 2026: ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാൻ ഇറാൻ സജ്ജം; ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ഇറാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ എത്തി. ഗ്രൂപ്പ് ജി മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാനാണ് ഇറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. മെക്സിക്കോയിലെ ടിജ്വാനയിൽ നിന്നുള്ള ഹ്രസ്വ വിമാനയാത്രയ്ക്കൊടുവിലാണ് ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസിലെത്തിയത്. രാവിലെ 6.30ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം) ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ജി മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയാണ് ഇറാൻ ഇറങ്ങുന്നത്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇറാൻ ടീമിന്റെ അമേരിക്കൻ പ്രവേശനം സാധ്യമായത്. വിസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിശീലന ക്യാമ്പിലെ മാറ്റങ്ങളും ടീമിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ വലിയ ഇറാനിയൻ വംശജ സമൂഹം താമസിക്കുന്നതിനാൽ ടീമിന്റെ വരവ് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ഇറാൻ ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തുടർന്ന് ബെൽജിയത്തെയും ഈജിപ്തിനെയും നേരിടാനാണ് ടീമിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ.
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