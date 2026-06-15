Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാൻ ഇറാൻ സജ്ജം; ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ

FIFA World Cup 2026: ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാൻ ഇറാൻ സജ്ജം; ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ

FIFA World Cup 2026: രാവിലെ 6.30ന് ഗ്രൂപ്പ് ജി പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡും ഇറാനും ഏറ്റുമുട്ടും

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 15, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:12 PM IST
FIFA World Cup 2026: ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാൻ ഇറാൻ സജ്ജം; ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ
Image Credit: Photo created by ChatGPT

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാൻ ഇറാൻ സജ്ജം; ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ
FIFA world cup 20262 min ago
2
Vijay Sangeetha Divorce36 min ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
FIFA world cup 20262 hrs ago
5
Priyadarshini Scheme2 hrs ago