/FIFA World Cup 2026: എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടി നോർവെ

FIFA World Cup Updates: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഇറാഖിനെ കീഴടക്കി നോർവെ. ഗ്രൂപ്പ് ഐയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ നാലു (4-1) ഗോളുകൾക്കാണ് നോർവെ ഇറാഖിനെ തകർത്തത്.
ലോകകപ്പിലെ നോർവെയുടെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. നോർവെയ്ക്കായി സ്കോർ നേടിയത് ലിയോ ഓസ്റ്റിഗാർഡും ക്രിസ്റ്റിയൻ തോർസ്റ്റ്വെറ്റുമാണ്. കളിതുടങ്ങി 29 മത്തെ മിനിറ്റിൽ നോർവെ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും പിന്നാലെ 39 മാറ്റത്തെ മിനിറ്റിൽ ഇറാഖുമൊപ്പമെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 43 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഇറാഖ് ഡിഫൻഡറും ഗോൾകീപ്പർ ജലാൽ ഹാസനും തമ്മിലുണ്ടായ ധാരണപ്പിശകിൽ പന്ത് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഹാളണ്ടിന്റെ ശ്രമമാണ് ഗോളിൽ കലാശിച്ചത്. 76 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഓസ്റ്റിഗാർഡ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു തുടർന്ന് കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ക്രിസ്റ്റിയൻ തോർസ്റ്റ്വെറ്റ് നോർവെ മറ്റൊരു ഗോളുകൂടി അടിച്ചു.
അതുപോലെ സെനഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. 2002 ലെ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സെനഗലിനോട് തോൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു നിലവിലെ ചമ്പ്യാന്മാരായ ഫ്രാൻസിന്.
ഇത്തവണയും അത്തരമൊരു അവസ്ഥയുണ്ടകുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടയിലാണ് രണ്ടാം പകുതിയോടെ മൈക്കൽ ഒലിസെയുടെയും സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെയും മികവിൽ ഫ്രാൻസ് സെനഗലിനെ കീഴടക്കിയത് (3-1). എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോളുമായി ഇന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രാൻസ് വിജയിച്ചത്. ഫ്രാൻസിനായി മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയത് ബ്രാബ്രാഡ്സി ബാർക്കോളയാണ്.
ആദ്യപകുതിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് താരങ്ങളെ അനങ്ങാൻ പോലും വിടാതെ പൂട്ടിയ പ്രതിരോധ നീക്കമായുള്ള സെനഗലിനെയാണ്. പക്ഷെ പിനീട് കണ്ടത് പ്രതിരോധത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധകൊടുത്ത സെനഗലിന്റെ വീഴ്ചയായിരുന്നു.
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