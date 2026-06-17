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FIFA World Cup 2026: എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടി നോർവെ

FIFA World Cup 2026: അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഇറാഖിനെ കീഴടക്കി നോർവെ. സെനഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഫ്രാൻസ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 17, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:24 AM IST
FIFA World Cup 2026: എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടി നോർവെ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടി നോർവെ
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