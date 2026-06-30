/Ivory Coast vs Norway: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: റൗണ്ട് ഓഫ് 32, ഐവറി കോസ്റ്റ് - നോർവേ പോരാട്ടം, തത്സമയം എപ്പോൾ എവിടെ കാണാം

ഡാളസിലെ എടി ആൻഡ് ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ നോർവേ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ നേരിടും. എർലിംഗ് ഹാലൻഡും നോർവേയും ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഐവറി കോസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
മൂന്നാമത്തെ നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിനാണ് നോർവേ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. മുൻ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറ്റലിയോട് 1938 ലും 1998 ലും പരാജയപ്പെട്ട നോർവേ മുൻപത്തെ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളിലും ഒരു ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരവും ജയിച്ചിട്ടില്ല. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി നാല് ഗോളുകൾ നേടിയ എർലിംഗ് ഹാലൻഡ് ആണ് നോർവേയുടെ പ്രധാന ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ.
ഹാലൻഡിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ച ഫ്രാൻസിനെതിരായ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ നോർവേ പരാജയപ്പെട്ടു. 2022 സെപ്തംബറിൽ നേഷൻസ് ലീഗിൽ സ്ലോവേനിയയോടും സെർബിയയോടും പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നോർവേ തുടർച്ചയായി മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റിട്ടില്ല.
മറുവശത്ത്, ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ നോക്കൗട്ട് മത്സരം വിജയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായി ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഐവറി കോസ്റ്റ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഐവറി കോസ്റ്റ് വേഴ്സസ് നോർവേ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരം ചൊവ്വാഴ്ച ജൂൺ 30ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9:30-ന് ആരംഭിക്കും.
ഡാളസിലെ എടി ആൻഡ് ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഐവറി കോസ്റ്റ് വേഴ്സസ് നോർവേ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരം സീയുടെ പുതിയ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) തത്സമയം ലഭ്യമാകും.
ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി കമന്ററികളോടെ ഈ നാല് ചാനലുകളിലായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് സീ5 വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും ലഭ്യമായിരിക്കും.
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