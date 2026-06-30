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Ivory Coast vs Norway: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: റൗണ്ട് ഓഫ് 32, ഐവറി കോസ്റ്റ് - നോർവേ പോരാട്ടം, തത്സമയം എപ്പോൾ എവിടെ കാണാം

FIFA World Cup 2026 Ivory Coast vs Norway: ഐവറി കോസ്റ്റ് ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:28 PM IST
Ivory Coast vs Norway: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: റൗണ്ട് ഓഫ് 32, ഐവറി കോസ്റ്റ് - നോർവേ പോരാട്ടം, തത്സമയം എപ്പോൾ എവിടെ കാണാം
Image Credit: Norway | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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