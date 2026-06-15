/FIFA World Cup 2026: Netherlands Vs Japan: ഡച്ച് പടയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ജപ്പാൻ

FIFA World Cup 2026 Netherlands Vs Japan Highlights (NED vs JPN): ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നെതർലാൻഡ്സും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പത്താമത്തെ മത്സരത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിനെ സമനിലയിൽ (2-2) തളച്ചു ജപ്പാൻ. ടെക്സസിലെ ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ൽ നടന്നത് ആവേശകരമായ മത്സരമായിരുന്നു. ഫേവറിറ്റുകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട നെതർലാൻഡ്സ് രണ്ടുതവണ ലീഡ് നേടി. പക്ഷേ രണ്ട് തവണയും തിരിച്ചുവന്ന ജപ്പാൻ 2-2 എന്ന സമനിലയിൽ തളച്ചു.
നെതർലൻഡ്സിനെ വിർജിൽ വാൻ ഡിക്ക്, ക്രൈസൻസിയോ സമ്മർവിൽ ചേർന്ന് മുന്നിലെത്തിച്ചപ്പോൾ കെയ്റ്റോ നകാമുറ, ഡൈച്ചി കമദ എന്നിവർ ജപ്പാനു വേണ്ടി സമനില ഗോൾ നേടി. നാലു ഗോളും പിറന്നത് രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
ആദ്യ പകുതിയിൽ 59 ശതമാനം പന്തടക്കം പ്രകടിപ്പിച്ച ഡച്ച് പട ഡോണിയൽ മലനിലൂടെ രണ്ട് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഗോളാക്കാനായില്ല. പ്രതിരോധത്തിലെ അച്ചടക്കവും ഗോൾ കീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കിയുടെ മികവും നെതർലൻഡ്സിന് ഗോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. തുടക്കത്തിൽ ആക്രമണത്തിലൂന്നിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് വൈമുഖ്യം കാട്ടിയ ജപ്പാൻ ആദ്യ 45 മിനിറ്റിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഡച്ച് ബോക്സിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു.
കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പന്ത് കൈവശം വെച്ച് കളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നെതർലൻഡ്സിന്റെ തന്ത്രം. ഇടയ്ക്ക് ജപ്പാൻ ആക്രമിച്ചു കേറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഡച്ചു പ്രതിരോധം തിരിച്ചടിയായി.
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