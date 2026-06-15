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FIFA World Cup 2026: Netherlands Vs Japan: ഡച്ച് പടയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ജപ്പാൻ

Netherlands Vs Japan: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ പത്താം മത്സരത്തിൽ ജപ്പാൻ നെതർലൻഡ്‌സിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു. ടെക്സസിലെ ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ 2-2 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 15, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:57 AM IST
FIFA World Cup 2026: Netherlands Vs Japan: ഡച്ച് പടയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ജപ്പാൻ
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: Netherlands Vs Japan: ഡച്ച് പടയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ജപ്പാൻ
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