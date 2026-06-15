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FIFA World Cup 2026: കളിയിൽ ജയവും തോൽവിയും സമനിലയും ഉണ്ടാകാം; പക്ഷേ, ജപ്പാൻകാരുടെ ഈ ശീലത്തിൽ മാറ്റമില്ല

Japan Fans Clean The Stadium: സ്റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കുന്ന ജപ്പാൻ ആരാധകരുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 15, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:18 PM IST
FIFA World Cup 2026: കളിയിൽ ജയവും തോൽവിയും സമനിലയും ഉണ്ടാകാം; പക്ഷേ, ജപ്പാൻകാരുടെ ഈ ശീലത്തിൽ മാറ്റമില്ല
Image Credit: Japan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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