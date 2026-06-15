/FIFA World Cup 2026: കളിയിൽ ജയവും തോൽവിയും സമനിലയും ഉണ്ടാകാം; പക്ഷേ, ജപ്പാൻകാരുടെ ഈ ശീലത്തിൽ മാറ്റമില്ല

ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് പോരാട്ടത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷം ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കുന്ന ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.
തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ പൗരബോധവും കണിശമായ ശുചിത്വപരിപാലനവും വഴി 'സാമുറായ് ബ്ലൂ' ആരാധകർ ഒരിക്കൽക്കൂടി ആഗോളതലത്തിൽ കയ്യടി വാങ്ങുന്നതാണ് കാണുന്നത്.
The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
മത്സരസമയത്ത് സ്വന്തം ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീല നിറത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ വായുവിൽ വീശിയാണ് ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഗാലറിയെ ആവേശത്തിലാക്കിയത്. എന്നാൽ കളി കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയതോടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
അതുവരെ ടീമിനായി വീശിയ അതേ നീല കവറുകളുമായി അവർ ഗാലറിയുടെ ഓരോ കോണുകളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒന്നുപോലും വിട്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് അവർ ആ കവറുകളിലാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ജപ്പാൻ ആരാധകർ മുൻപും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ലോകത്തിൻറെ ആദരം പിടിച്ചുപറ്റിയവരാണ്.
വീൽചെയറിലിരുന്ന് ഒരു ആരാധകൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെൻറുകളിലും ജപ്പാൻകാർ ഈ ശീലം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ജപ്പാനിലെ ക്ലാസ് മുറികളും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾ തന്നെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്.
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