/FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ; എതിരാളികൾ ബ്രസീൽ

ഡാലസ്: ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ജപ്പാൻ സ്വീഡൻ മത്സരം സമനിലയിൽ. ഇതോടെ നോക്കൗട്ടിൽ ജപ്പാന് എതിരാളികളായി എത്തുന്നത് ബ്രസീൽ ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ ആവേശകരമായ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ സ്വീഡനെ 1-1ന് സമനിലയിൽ തളച്ച് കൊണ്ടാണ് ജപ്പാൻ നോക്കൗട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ ടീമായി മാറി ജപ്പാൻ. ജപ്പാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായപ്പോൾ സ്വീഡൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു. രണ്ട് ടീമുകൾക്കും കാര്യമായ ഗോൾ അവസരങ്ങളൊന്നും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
തുടർന്ന് 56-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഡയ്സൻ മയെദയിലൂടെ ജപ്പാൻ മുന്നിലെത്തിയത്. സ്വീഡന്റെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് റിറ്റ്സു ഡൊവാൻ നൽകിയ പാസ് മയെദ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ 62-ാം മിനിറ്റിൽ ആന്റണി എലാംഗയിലൂടെ സ്വീഡൻ സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു. വിക്ടർ യോക്കെരെഷിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു സ്വീഡന്റെ സമനില ഗോൾ നേട്ടം.
ഇൻജുറി ടൈമിൽ രണ്ട് തവണയാണ് സ്വീഡൻ ഗോളിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയത്. എന്നാൾ ജപ്പാൻ ഗോൾ കീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കിയുടെ സേവുകൾ ജപ്പാന് ആശ്വാസകരമായി.
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