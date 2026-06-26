Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ; എതിരാളികൾ ബ്രസീൽ

FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ; എതിരാളികൾ ബ്രസീൽ

FIFA World Cup 2026: ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ജപ്പാൻ രമ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി നോക്കൌട്ടിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. ബ്രസീൽ ആണ് നോക്കൌട്ട് മത്സരത്തിലെ എതിരാളികൾ.

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:36 AM IST
FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ; എതിരാളികൾ ബ്രസീൽ
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ടുണീഷ്യയെ തകർത്ത് നെതർലൻഡ്സ്; നോക്കൗട്ടിൽ ഡച്ച് പടയുടെ എതിരാളികൾ മൊറോക്കോ
FIFA world cup 20261 hr ago
2
FIFA world cup 20261 hr ago
3
FIFA world cup 20263 hrs ago
4
FIFA world cup 2026Jun 25
5
Crime newsJun 25