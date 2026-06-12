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FIFA World Cup 2026 First Goal: 2026 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ​ഗോൾ, റൊണാൾഡോയേക്കാൾ ​ഗോളുകൾ, പെലെക്കൊപ്പം; കാലുകളിൽ മായാജാലം ഒളിപ്പിച്ച് ക്വിനോനെസ്

Julian Quinones: പ്രസിദ്ധമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ വലയിലെത്തിച്ചത് ക്വിനോനെസ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 12, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:42 AM IST
FIFA World Cup 2026 First Goal: 2026 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ​ഗോൾ, റൊണാൾഡോയേക്കാൾ ​ഗോളുകൾ, പെലെക്കൊപ്പം; കാലുകളിൽ മായാജാലം ഒളിപ്പിച്ച് ക്വിനോനെസ്
Image Credit: Julian Quinones | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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2026 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ​ഗോൾ, റൊണാൾഡോയേക്കാൾ ​ഗോളുകൾ, പെലെക്കൊപ്പവും ക്വിനോനെസ്
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