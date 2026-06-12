/FIFA World Cup 2026 First Goal: 2026 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ​ഗോൾ, റൊണാൾഡോയേക്കാൾ ​ഗോളുകൾ, പെലെക്കൊപ്പം; കാലുകളിൽ മായാജാലം ഒളിപ്പിച്ച് ക്വിനോനെസ്

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെപ്പോലൊരു ഇതിഹാസത്തെ ഗോൾവേട്ടയിൽ മറികടക്കുക എന്നത് ഏതൊരു കളിക്കാരനും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ 2025-26 സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ ഖാദിസിയക്ക് വേണ്ടി ബൂട്ട് കെട്ടിയ ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ മെക്സിക്കൻ ഫോർവേഡ് ഹൂലിയൻ ക്വിനോനെസ് ആ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ചരിത്രം കുറിച്ചു.
ലീഗിൽ കളിച്ച 31 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 33 ഗോളുകളാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അൽ നസർ ടീമിനായി 30 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 28 ഗോളുകൾ നേടിയ റൊണാൾഡോയേക്കാൾ അഞ്ച് ഗോളുകൾ അധികം. ആ മിന്നും ഫോം താൻ കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലും ക്വിനോനെസ് തെളിയിച്ചു.
Julián Quiñones scores our third fastest goal in a World Cup!— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 11, 2026
It makes all Mexico erupted!
1-0 #SomosMéxico | #FWC26 | #J1 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PEaEICK25O
പ്രസിദ്ധമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ വലയിലെത്തിച്ചത് ഈ മുന്നേറ്റനിരക്കാരനാണ്. 2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത് മെക്സിക്കോയുടെ ക്വിനോനെസ് ആണ്. കന്നി ലോകകപ്പിൽ ഗോൾ നേട്ടത്തോടെ തുടങ്ങിയതോടെ പെലെയുടെ പേരിനൊപ്പവും ക്വിനോനെസ് ഇടംപിടിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ റോൺവെൻ വില്യംസിന്റെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ക്വിനോനെസ് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ, സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ എൺപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കാണികൾ ആവേശക്കടലായി മാറി. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ മെക്സിക്കോയുടെ ജയം. 2006-ലെ ലോകകപ്പിൽ കോസ്റ്റാറിക്കയ്ക്കെതിരെ കളിയുടെ ആറാം മിനിറ്റിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഫിലിപ്പ് ലാം ഗോൾ നേടിയതിന് ശേഷം, ഒരു ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ പിറക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്.
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