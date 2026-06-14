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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്: നാലാം ദിവസം നാല് മത്സരങ്ങൾ, തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ലൈവായി കാണാം... മത്സരക്രമം, ഇന്ത്യൻ സമയം, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ അറിയാം

FIFA World Cup 2026 June 15 Match: നാളെ ജൂൺ 15ന് നാല് മത്സരങ്ങളാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നടക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:05 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്: നാലാം ദിവസം നാല് മത്സരങ്ങൾ, തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ലൈവായി കാണാം... മത്സരക്രമം, ഇന്ത്യൻ സമയം, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ അറിയാം
Image Credit: Japan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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