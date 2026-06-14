/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്: നാലാം ദിവസം നാല് മത്സരങ്ങൾ, തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ലൈവായി കാണാം... മത്സരക്രമം, ഇന്ത്യൻ സമയം, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ അറിയാം

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശകരമായ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിന് ശേഷം, ടൂർണമെന്റ് നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ശക്തമായ മത്സരങ്ങളുമായാണ്. ഗോളുകളും വിജയങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത പരാജയങ്ങളും നിറഞ്ഞ തുടക്കത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലും മെക്സിക്കോയിലുമായി നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്.
കന്നി അങ്കക്കാരായ കുറകാവോക്കെതിരെ ജർമ്മനി ഇന്ന് കളത്തിൽ ഇറങ്ങും. നാല് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ അഞ്ചാം കിരീടത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ലോകകപ്പിലെ കന്നി അങ്കക്കാരായ കുറകാവോയാണ് ജർമ്മനിയുടെ എതിരാളികൾ.
കോച്ച് ജൂലിയൻ നാഗെൽസ്മാന് കീഴിൽ മികച്ചൊരു ടീമുമായാണ് ജർമ്മനി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയൊരു വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങാനാകും അവർ ശ്രമിക്കുക. മറുഭാഗത്ത്, ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന കുറകാവോ വളരെ ജാഗ്രതയോടെയായിരിക്കും മത്സരത്തെ സമീപിക്കുക.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ ഇടം നേടുക എന്ന സ്വപ്നം സജീവമായി നിലനിർത്താൻ തോൽവി ഒഴിവാക്കുകയാവും അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിലെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റും ഇക്വഡോറും നേർക്കുനേർ വരും. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ കോട്ട് ഡി ഐവയർ (ഐവറി കോസ്റ്റ്), ഇക്വഡോറിനെ നേരിടും.
അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും ഈ മത്സരം അതീവ നിർണ്ണായകമാണ്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇക്വഡോർ ഇത്തവണ ടൂർണമെന്റിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു ഐവറി കോസ്റ്റ്.
നാളെ ജൂൺ 15ന് നാല് മത്സരങ്ങളാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. നെതർലൻഡ്സ് ജപ്പാനെയും ഐവറി കോസ്റ്റ് ഇക്വഡോറിനെയും സ്വീഡൻ ടുണീഷ്യയെയും നേരിടും. സ്പെയിൻ കേപ് വെർദയെ നേരിടും. മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സമയത്താണ് കാണാനാകുകയെന്നും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും അറിയാം.
ജൂൺ 15 തിങ്കൾ മത്സരക്രമം: ഇന്ത്യൻ സമയം
ഗ്രൂപ്പ് F: നെതർലൻഡ്സ് vs ജപ്പാൻ പുലർച്ചെ 1:30 ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയം
ഗ്രൂപ്പ് E: ഐവറി കോസ്റ്റ് vs ഇക്വഡോർ പുലർച്ചെ 4:30 ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയം
ഗ്രൂപ്പ് F: സ്വീഡൻ vs ടുണീഷ്യ രാവിലെ 7:30 മോണ്ടെറെയ് സ്റ്റേഡിയം
ഗ്രൂപ്പ് H: സ്പെയിൻ vs കേപ് വെർദെ രാത്രി 9:30 എൻആർജി സ്റ്റേഡിയം
കരുത്തരായ ഡച്ചുകാരെ നേരിടാൻ ജപ്പാൻ ഗ്രൂപ്പ് F-ലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡാളസിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടും. ടൂർണമെന്റിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഇരുടീമുകൾക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ ആദ്യ വിജയം ഇരുവർക്കും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ വമ്പന്മാരെ അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രമുള്ളവരാണ് ജപ്പാൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'ബ്ലൂ സമുറായ്'കളെ നെതർലാൻഡ്സ് ഒട്ടും നിസ്സാരക്കാരായി കാണില്ല.
നാലാം ദിനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് സ്വീഡൻ - ടുണീഷ്യ പോരാട്ടം നടക്കും. നാലാം ദിവസത്തെ മത്സരങ്ങൾക്ക് മെക്സിക്കോയിലെ മോണ്ടെറെയ്യിൽ നടക്കുന്ന സ്വീഡൻ - ടുണീഷ്യ പോരാട്ടത്തോടെ സമാപനമാകും. കടുത്ത മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ, ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നേടാനാകും ഇരുടീമുകളുടെയും ശ്രമം. ഗ്രൂപ്പ് ഇ, എഫ് എന്നിവയിലെ എല്ലാ ടീമുകളും തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിനാൽ, നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള വഴി തെളിക്കുന്നതിൽ നാലാം ദിവസത്തെ ഫലങ്ങൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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