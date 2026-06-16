/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ലോകകപ്പിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾ; ജൂൺ 16ലെ മത്സരക്രമങ്ങൾ, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ അറിയാം

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ലെ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് ജൂൺ 17 സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആറാം ദിനമായ ജൂൺ 17 ബുധനാഴ്ച, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ കളിക്കളത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ.
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അനുസരിച്ച്, ജൂൺ 17ന് അർധരാത്രിക്ക് ശേഷം അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും യഥാക്രമം സെനഗൽ, അൾജീരിയ എന്നിവർക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളോടെ തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.
അതേസമയം, പോർച്ചുഗൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്ങളുടെ ലോകകിരീട മോഹങ്ങളുമായി ജൂൺ 17ന് രാത്രി കളത്തിലിറങ്ങും. എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ നോർവേ ഇറാഖിനെതിരെ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ഇറങ്ങും. ലോകകപ്പിലെ കന്നി അങ്കക്കാരായ ജോർദാൻ ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിൽ ഓസ്ട്രിയയെ ആണ് നേരിടുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ നാല് മഹാമേരുക്കൾ ഒരേ ദിവസം ബൂട്ടുണിയുന്നതോടെ ഗ്രൂപ്പ് I, J, K എന്നിവയിലെ മത്സരങ്ങൾ കടുത്ത ആവേശമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ജൂൺ 17-ലെ മത്സരക്രമം (IST)
ഫ്രാൻസ് vs സെനഗൽ ഗ്രൂപ്പ് അർധരാത്രി 12:30
ഇറാഖ് vs നോർവേ ഗ്രൂപ്പ് പുലർച്ചെ 3:30
അർജന്റീന vs അൾജീരിയ രാവിലെ 6:30 AM
ഓസ്ട്രിയ vs ജോർദാൻ രാവിലെ 9:30
പോർച്ചുഗൽ vs ഡിആർ കോംഗോ രാവിലെ 10:30
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ജൂൺ 17 മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം; ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കാണാം?
ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി ജൂൺ 17-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD എന്നീ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാകും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ജൂൺ 17 മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ്; ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കാണാം?
ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഈ മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും കാണാൻ സാധിക്കും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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