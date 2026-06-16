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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ലോകകപ്പിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾ; ജൂൺ 16ലെ മത്സരക്രമങ്ങൾ, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ അറിയാം

FIFA World Cup 2026 Match Timings IST: ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അനുസരിച്ച് ജൂൺ 17ന് അർധരാത്രിക്ക് ശേഷം അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 16, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:04 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ലോകകപ്പിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾ; ജൂൺ 16ലെ മത്സരക്രമങ്ങൾ, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ അറിയാം
Image Credit: FIFA | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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