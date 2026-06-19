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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇനി ജീവൻ മരണ പോരാട്ടങ്ങൾ; ബ്രസീലും മൊറോക്കോയും വീണ്ടും, തുർക്കിക്കും പരാ​ഗ്വെയ്ക്കും ജയം അനിവാര്യം

FIFA World Cup 2026 June 20 Match Schedule: ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് യുഎസ്എയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:24 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇനി ജീവൻ മരണ പോരാട്ടങ്ങൾ; ബ്രസീലും മൊറോക്കോയും വീണ്ടും, തുർക്കിക്കും പരാ​ഗ്വെയ്ക്കും ജയം അനിവാര്യം
Image Credit: FIFA | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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