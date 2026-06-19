2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്നിവയിലെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ടീമുകളുടെ പ്രവേശനത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകും. ഇതിനോടകം തന്നെ ചില ടീമുകൾക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് മുന്നിലുള്ളത്.
സ്കോട്ട്ലൻഡ്, യുഎസ്എ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ ടീമുകൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ യോഗ്യത നേടാൻ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ, ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പ്രമുഖ ശക്തികളായ ബ്രസീലും തുർക്കിയും വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് കളിക്കളത്തിലേക്കിറങ്ങുക.
യുഎസ്എ - ഓസ്ട്രേലിയ
മത്സര സമയം: ജൂൺ 20, പുലർച്ചെ 12:30 AM (ഇന്ത്യൻ സമയം)
വേദി: സിയാറ്റിൽ, യുഎസ്എ
ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടമാണിത്. തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാഗ്വെയെ 4-1 ന് തകർത്തുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കരുത്തുറ്റ തുടക്കമാണ് കുറിച്ചത്. മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോയുടെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ കളിയിൽ ഉടനീളം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ആക്രമണാത്മക ശൈലിയിലുമാണ് ടീം മത്സരിച്ചത്.
തുർക്കിയെ 2-0 ന് അട്ടിമറിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എത്തുന്നത്. മികച്ച പ്രതിരോധവും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലെ കൃത്യതയുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് തുണയായത്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം.
സ്കോട്ട്ലൻഡ് - മൊറോക്കോ
മത്സര സമയം: ജൂൺ 20, പുലർച്ചെ 3:30 AM (ഇന്ത്യൻ സമയം)
വേദി: ഫിലാഡൽഫിയ, യു.എസ്.എ
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റീവ് ക്ലാർക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് നിലവിൽ മികച്ച നിലയിലാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ കൂടി അനുകൂലമായ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ ആദ്യ പ്രവേശനം യാഥാർത്ഥ്യമാകും.
എന്നാൽ മൊറോക്കോ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല. ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള 1-1 സമനിലയിൽ മൊറോക്കോ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ വരെ എത്തിയ മൊറോക്കോ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ടീമുകളിലൊന്നാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തുർക്കി - പരാഗ്വെ
മത്സര സമയം: ജൂൺ 20, രാവിലെ 8:30 AM (ഇന്ത്യൻ സമയം)
വേദി: സാന്താ ക്ലാര, യു.എസ്.എ
ഇരുടീമുകൾക്കും ഇതൊരു ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ ഫേവറിറ്റുകളായി എത്തിയിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയയോട് തോൽക്കാനായിരുന്നു തുർക്കിയുടെ വിധി. യുഎസ്എയോട് 4-1 ന് കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരാഗ്വെയുടെ അവസ്ഥ ഇതിലും ദയനീയമാണ്. ഇനിയൊരു പരാജയം കൂടി ഉണ്ടായാൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കും.
ബ്രസീൽ - ഹെയ്തി
മത്സര സമയം: ജൂൺ 20, പുലർച്ചെ 6:00 AM (ഇന്ത്യൻ സമയം)
വേദി: ഫിലാഡൽഫിയ, യു.എസ്.എ
ബ്രസീലിന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് അനിവാര്യമാണ്. മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 1-1 സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ബ്രസീൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. മത്സരശേഷം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മോശം അവസ്ഥയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ബ്രസീലിയൻ നിരയിൽ താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
മറുവശത്ത്, സ്കോട്ട്ലൻഡിനോട് 1-0 ന് തോറ്റെങ്കിലും ഹെയ്തി മികച്ച പ്രതിരോധ വീര്യം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു അച്ചടക്കമുള്ള പ്രകടനം കൂടി പുറത്തെടുത്താൽ അവർക്ക് ബ്രസീലിനെ തളയ്ക്കാനാകും. ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള കളിയിലെ പ്രകടനം വളരെ വലുതാണ്.
നെതർലൻഡ്സ് - സ്വീഡൻ
മത്സര സമയം: ജൂൺ 20, രാത്രി 10.30 PM (ഇന്ത്യൻ സമയം)
വേദി: ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം, ഹൂസ്റ്റൺ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഇന്ത്യയിലെ തത്സമയ സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങൾ
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