/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ ആദ്യ ​ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് മെസ്സി; വൈകാരിക നിമിഷത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി താരം

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ തകർപ്പൻ തുടക്കവുമായി അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി തന്റെ വരവറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൻസാസ് സിറ്റിയിലെ ആരോഹെഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് അൾജീരിയയെ തകർത്തപ്പോൾ മെസ്സി മിന്നുന്ന ഹാട്രിക് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
എന്നാൽ മെസ്സിയുടെ ഗോളുകൾ മാത്രമല്ല ഈ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. കളിയുടെ പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ മെസ്സി കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്നത് തത്സമയം കണ്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ ഈ വൈകാരിക പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംഷയിലായിരുന്നു.
മത്സരശേഷമുള്ള പ്രതികരണത്തിലാണ് തന്റെ കണ്ണീരിന് ഫുട്ബോളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി താൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അതിന് കാരണമെന്നും മെസ്സി വ്യക്തമാക്കിയത്. കായികരംഗവുമായി തീർത്തും ബന്ധമില്ലാത്ത ചില സങ്കീർണ്ണവും പ്രയാസമേറിയതുമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നുപോയതെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ താരം തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും, ഈ കഠിനമായ ഘട്ടത്തിൽ തനിക്ക് ഒപ്പം നിന്ന സഹതാരങ്ങൾക്കും അർജന്റീന പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും മെസ്സി നന്ദി അറിയിച്ചു. മുഴുവൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടും സഹതാരങ്ങളോടും താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, അവർ എപ്പോഴും തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയതിനാലാണ് ഈ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തനിക്ക് കരുത്ത് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ താരത്തിന്റെ ഈ മത്സരത്തിലെ ഹാട്രിക് പ്രകടനം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചരിത്രപ്രധാനമാണ്. മെസ്സിയുടെ തിളക്കമാർന്ന കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഹാട്രിക്കാണിത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ ഗോൾ നേട്ടം പതിനാറായി ഉയരുകയും, ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം മെസ്സി എത്തുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിലും മെസ്സി തികച്ചും വിനയാന്വിതനായാണ് സംസാരിച്ചത്. ക്ലോസെയെപ്പോലെയുള്ള പ്രമുഖർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയൊരു ബഹുമതിയാണെങ്കിലും, ഇത് വെറുമൊരു സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മെസ്സി, വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകളേക്കാൾ ടീമിന്റെ വിജയത്തിനാണ് താൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി.
തന്റെ കരിയറിന്റെ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും താൻ ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി. കരിയറിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും താൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും, ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്റെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പൂർണ്ണതയാണെന്നും (ചെറി ഓൺ ടോപ്) അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മികച്ച കളിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
ലിയോയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തനിക്ക് വാക്കുകളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തതെന്നും മത്സരശേഷം അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മിഡ്ഫീൽഡർ റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ മെസ്സിയെ ഒരു "അസാധ്യ പ്രതിഭാസം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഈ മുതിർന്ന താരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അർജന്റീനൻ നിരയുടെ ജീവത്തുടിപ്പ് എന്ന് അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.
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