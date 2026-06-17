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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ ആദ്യ ​ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് മെസ്സി; വൈകാരിക നിമിഷത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി താരം

FIFA World Cup 2026 Lionel Messi: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് അൾജീരിയയെ തകർത്തപ്പോൾ മെസ്സി മിന്നുന്ന ഹാട്രിക് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 17, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:17 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ ആദ്യ ​ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് മെസ്സി; വൈകാരിക നിമിഷത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി താരം
Image Credit: Messi | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ ആദ്യ ​ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് മെസ്സി
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