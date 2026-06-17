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FIFA World Cup 2026: Luca Zidane: അച്ഛൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ഇതിഹാസ താരം, മകൻ അൾജീരിയയുടെ കാവൽമാലാഖ; ഇത് ലൂക്ക സിദാൻ

Luca Zidane Profile: മത്സരത്തിനിടെയേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു സംരക്ഷണ ഫേസ് മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് ലൂക്ക കളിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 17, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:07 PM IST
FIFA World Cup 2026: Luca Zidane: അച്ഛൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ഇതിഹാസ താരം, മകൻ അൾജീരിയയുടെ കാവൽമാലാഖ; ഇത് ലൂക്ക സിദാൻ
Image Credit: Luca Zidane | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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