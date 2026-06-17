/FIFA World Cup 2026: Luca Zidane: അച്ഛൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ഇതിഹാസ താരം, മകൻ അൾജീരിയയുടെ കാവൽമാലാഖ; ഇത് ലൂക്ക സിദാൻ

ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം സിനദിൻ സിദാന്റെ മകൻ ലൂക്ക സിദാൻ, അൾജീരിയക്കായി ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കുടുംബപ്പേരുകളിലൊന്ന് ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിലും, മഹത്തായ ആ കായിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലൂക്ക.
അൾജീരിയക്കായി ലൂക്ക നടത്തിയ ഈ അരങ്ങേറ്റം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. യുവതലമുറയുടെ മത്സരങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന ലൂക്ക, 2025-ലാണ് തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ടീം മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അച്ഛൻ സിദാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അൾജീരിയയിൽ ജനിച്ചവരായതിനാൽ, കുടുംബ പാരമ്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ഗോൾകീപ്പർ അൾജീരിയക്കായി കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ലൂക്ക ജനിച്ചത് ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിലും, 2001-ൽ അച്ഛൻ റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് മാറിയതിനെത്തുടർന്നും പിന്നീട് 2010ൽ സിദാൻ ആ ക്ലബ്ബിന്റെ വിജയകരമായ പരിശീലകനായിരുന്ന കാലയളവിലും ലൂക്കയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ചത് സ്പെയിനിലായിരുന്നു. തന്റെ 28-ാം വയസ്സിൽ ലൂക്ക അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.
ഒക്ടോബറിൽ അൾജീരിയയുടെ സീനിയർ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ലൂക്കയെ പിന്നീട് ആഫ്രിക്ക കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിനുള്ള ടീമിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നൈജീരിയയോട് തോറ്റതോടെ അൾജീരിയയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ഏപ്രിൽ അവസാനവാരം ഗ്രനാഡയും അൽമേരിയയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു സംരക്ഷണ ഫേസ് മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് ലൂക്ക കളിക്കുന്നത്.
അൽമേരിയ താരം താലിസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ലൂക്കയുടെ താടിയെല്ലിന് ഒടിവുണ്ടാവുകയും, താടിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും, തലച്ചോറിന് ഗുരുതരമായ ആഘാതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലൂക്ക ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകകപ്പ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയെ 3-0 ന്റെ മികച്ച വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോൾ അൾജീരിയൻ ഗോൾകീപ്പർക്ക് കഠിനമായൊരു രാത്രിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
കാൻസാസ് സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഈ മത്സരം അർജന്റീനയുടെ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് മറ്റൊരു ചരിത്ര നിമിഷമായി മാറി, അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ റെക്കോർഡുകൾ ഒന്നൊന്നായി തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 38 കാരനായ മെസ്സി, മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആറ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അർജന്റീനയ്ക്കായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 200-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
തുടർന്ന് മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മെസ്സി ആ നിമിഷം കൂടുതൽ അവിസ്മരണീയമാക്കി. ഇതോടെ പുരുഷ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ 16 ഗോളുകൾ എന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പം മെസി എത്തി. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയ്ക്ക് മികച്ചൊരു തുടക്കം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
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