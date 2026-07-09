FIFA World Cup 2026: നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ ഇൻവെന്ററികൾ 95 ശതമാനവും ഫുൾ! വൻ ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം ലോകകപ്പിൽ പരസ്യ വിപണി കീഴടക്കി 'Z'

മുംബൈ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ന്റെ പരസ്യ വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്. ടൂർണമെന്റ് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സീയുടെ നേട്ടം. 'സീ 5', ലീനിയർ സ്പോർട്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള പ്രീമിയം പരസ്യ ഇൻവെന്ററിയുടെ 95 ശതമാനത്തിലധികവും ഇതിനകം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിമാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതിയെ അടിവരയിടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 'Z'യുടെ വിസ്തൃതമാകുന്ന സ്പോർട്സ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കൂടിയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടിലധികം മുൻനിര ബ്രാൻഡുകൾ ലോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനിയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ടെക്നോളജി, ബിവറേജസ്, എഫ്.എം.സി.ജി (FMCG), ഹെൽത്ത് കെയർ, സ്പോർട്സ് വെയർ & ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഫാഷൻ, ഇ-കോമേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, ട്രാവൽ & ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, പെയിന്റ്സ്, ഓയിൽ & എനർജി, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ എല്ലാം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആഗോളതലത്തിലെ പ്രീമിയം കായിക മത്സരങ്ങളിൽ സീ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിലാണെന്ന തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ നേട്ടം. പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള വമ്പൻ ഡിമാൻഡിനെ തുടർന്ന് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ 10 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രീമിയം പരസ്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് 20-25 ലക്ഷം രൂപ വരെയായി ഉയർന്നു.
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