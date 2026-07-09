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FIFA World Cup 2026: നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ ഇൻവെന്ററികൾ 95 ശതമാനവും ഫുൾ! വൻ ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം ലോകകപ്പിൽ പരസ്യ വിപണി കീഴടക്കി 'Z'

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് 'Z' പരസ്യ വിപണിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 09, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:24 PM IST
FIFA World Cup 2026: നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ ഇൻവെന്ററികൾ 95 ശതമാനവും ഫുൾ! വൻ ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം ലോകകപ്പിൽ പരസ്യ വിപണി കീഴടക്കി 'Z'
Image Credit: Z | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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FIFA World Cup 2026: നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ ഇൻവെന്ററികൾ 95 ശതമാനവും ഫുൾ! വൻ ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം ലോകകപ്പിൽ പരസ്യ വിപണി കീഴടക്കി 'Z'
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