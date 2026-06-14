/Tahsin Muhammad: തഹ്സിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു! ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മലയാളി താരം കളിച്ചില്ല

ദോഹ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഖത്തറിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ ഒരു മലയാളി താരം പന്തുരുട്ടുന്നത് കാണാനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ഓരോ മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും. എന്നാൽ ഇന്ന് നടന്ന കളിയിൽ തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷിദിനെ കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് നിരാശയാണുണ്ടായത്. താരം ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെയുള്ള ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തഹ്സിൻ കളിച്ചില്ല. ഖത്തർ ടീമിന്റെ പകരക്കാരുടെ നിരയിൽ തഹ്സിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരിൽ വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. കണ്ണൂർ വളപട്ടണം സ്വദേശിയായ ഈ കൗമാര താരം ചരിത്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലിരുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു ഫലം. ഖത്തർ പരിശീലകൻ ജൂലൻ ലോപെറ്റെഗി (Julen Lopetegui) തഹ്സിന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം നൽകിയില്ല.
തഹ്സിന് പകരം അഹമ്മദ് അലാവുദ്ദീൻ, ഹസ്സൻ അൽ ഹൈദോസ്, കരീം ബൗദിയാഫ്, അഹമ്മദ് ഫത്ഹി, മുഹമ്മദ് മുനീർ എന്നിവരാണ് പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയത്. വരും മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന തഹ്സിനെ കാണാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
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