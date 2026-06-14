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Tahsin Muhammad: തഹ്സിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു! ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മലയാളി താരം കളിച്ചില്ല

FIFA World Cup 2026: തഹ്സിൻ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലിരുന്ന മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് വലിയ നിരാശയാണുണ്ടായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:16 AM IST
Tahsin Muhammad: തഹ്സിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു! ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മലയാളി താരം കളിച്ചില്ല
Image Credit: FIFA World Cup | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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