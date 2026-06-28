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FIFA World Cup 2026: കൊളംബിയയോട് ​ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങി പോർച്ചു​ഗൽ; നോക്കൗട്ടിൽ ക്രൊയേഷ്യ എതിരാളികൾ, കോം​ഗോ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ജയവുമായി നോക്കൗട്ടിൽ

FIFA World Cup 2026 Colombia Vs Portugal:കൊളംബിയ ​ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനാക്കാരായും പോർച്ചു​ഗൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായുമാണ് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 28, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:06 AM IST
FIFA World Cup 2026: കൊളംബിയയോട് ​ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങി പോർച്ചു​ഗൽ; നോക്കൗട്ടിൽ ക്രൊയേഷ്യ എതിരാളികൾ, കോം​ഗോ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ജയവുമായി നോക്കൗട്ടിൽ
Image Credit: Portugal | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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