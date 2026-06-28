ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗൽ കൊളംബിയ മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ. ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗലിന് കൊളംബിയക്കെതിരെ വിജയം നേടാനായില്ല. എന്നാൽ പോർച്ചുഗൽ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കൊളംബിയ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനാക്കാരായും പോർച്ചുഗൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായുമാണ് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നത്. കൊളംബിയക്ക് ഏഴ് പോയിന്റും പോർച്ചുഗലിന് അഞ്ച് പോയിന്റുമാണുള്ളത്.
90+6' Fim do jogo em Miami.#COLPOR | 0-0 | #VaiDarPortugal #FIFAWorldCup pic.twitter.com/f0dJcnxoLV— Portugal (@selecaoportugal) June 28, 2026
നിർണായകമായ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ കോംഗോ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ജയം സ്വന്തമാക്കി. കോംഗോയും നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു. റൗണ്ട് ഓഫ് 32ൽ ക്രൊയേഷ്യയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ എതിരാളി. മികച്ച അവസരങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കളംനിറഞ്ഞെങ്കിലും ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ല.
ഇരുടീമുകളും തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ചു. കൊളംബിയയാണ് മത്സരത്തിൽ ഉടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. ഗോൾ മുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഷോട്ടുകളിലും പന്തടക്കത്തിലും കൊളംബിയ മുന്നിട്ട് നിന്നു. ഇരുടീമുകളുടെയും ഗോൾകീപ്പർമാർ മികച്ച സേവുകൾ നടത്തി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ കൊളംബിയക്കായി ഡേവിൻസൺ സാഞ്ചസ് പോർച്ചുഗലിന്റെ വല കുലുക്കിയെങ്കിലും ഓഫ്സൈഡ് ആയിരുന്നുവെന്ന് വാർ പരിശോധയിൽ വിധിച്ച് ഗോൾ റദ്ദാക്കി.
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