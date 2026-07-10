/FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കോയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പിലും സെമിയിൽ

ബോസ്റ്റൺ: മൊറോക്കോയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളിന് കീഴടക്കി ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തി. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലും ഫ്രാൻസ് മൊറോക്കോയെ 2-0 നാണ് തോൽപ്പിച്ചത്.
ഇതോടെ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ മൂന്നാം സെമിഫൈനലാണിത്. ഫ്രാൻസിന്റെ എതിരാളികൾ സ്പെയിൻ-ബൽജിയം പോരാട്ടത്തിലെ വിജയികളാകും. ഫ്രാന്സിമ്പുവേണ്ടി 60 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കിലിയൻ എംബപെയും 66–ാം മിനിറ്റിൽ ഉസ്മാൻ ഡെംബലെയുമാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. ഡിസൈർ ഡൂയെയുടെ പക്കൽനിന്ന് അസിസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചാണ് എംബാപെ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്.
പെനൽറ്റി ബോക്സിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതിരോധ നിരക്കാരെ വെട്ടിച്ച് എംബപെ തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു റൈറ്റ്-ഫൂട്ടഡ് കേളിങ് ഷോട്ട് മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയുടെ വലത് മൂലയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. ഇത് ടൂർണമെന്റിലെ എംബപെയുടെ എട്ടാമത്തെ ഗോളായിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലാകെ ഗോളെണ്ണം 20 ആയിട്ടുണ്ട്. ലയണൽ മെസ്സിക്കു ശേഷം ലോകകപ്പിൽ 20 ഗോൾ തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് എംബപെ. മെസിയുടേത് 21 ഗോളുകളാണ്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു. ലീഡ് നേടാനുള്ള സുവർണാവസരം ഫ്രാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും 25 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഫ്രാൻസിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനൽറ്റി, കിക്ക് എടുത്ത കിലിയൻ എംബപെ മിസ്സാക്കി. ബോക്സിനുള്ളിൽ എംബപയെ നുസൈർ മസ്റൂയി ഫൗൾ ചെയ്തതിനാണ് വാർ പരിശോധനയിലൂടെ ഫ്രാൻസിന് പെനൽറ്റി അനുവദിച്ചത്. തുടർന്ന് 28 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കിക്കെടുത്ത എംബപെ, ഗോൾപോസ്റ്റിന്റെ താഴെ വലതുമൂലയിലേക്ക് ഷോട്ട് ഉതിർത്തെങ്കിലും മൊറോക്കൻ കീപ്പർ യാസിൻ ബൂണോ തടയുകയായിരുന്നു.
ആദ്യപകുതിയിൽ ഗോൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നാലു ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്ത ഫ്രാൻസിന്റെ എല്ലാം ശ്രമങ്ങളും കിടിലൻ സേവിലൂടെ ബൂണോ തടയുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് പോലും പായിക്കാൻ മൊറോക്കോയ്ക്കായില്ല. പന്തടക്കത്തിലും പാസുകളിലും ഫ്രാൻസിനു തന്നെയായിരുന്നു മുൻതൂക്കവും.
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