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FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കോയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പിലും സെമിയിൽ

France vs Morocco, Fifa World Cup 2026 Quarter Final: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മൊറോക്കോയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഫ്രാൻസ് സെമിഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 10, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:14 AM IST
FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കോയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പിലും സെമിയിൽ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: മൊറോക്കോയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പിലും സെമിയിൽ
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