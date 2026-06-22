/FIFA World Cup 2026: മെസ്സിയും സംഘവും കളത്തിലേക്ക്; അർജന്റീന-ഓസ്ട്രിയ പോരാട്ടം ഇന്ന്

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടെ ലോക ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീന ഇന്ന് നിർണായക മത്സരത്തിനായി കളത്തിലിറങ്ങും. ഗ്രൂപ്പ് ജെയിലെ പോരാട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയാണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക.
ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടിയ അർജന്റീന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ പുറത്തെടുക്കാനാണ് ടീമിന്റെ ശ്രമം. മറുവശത്ത്, ഓസ്ട്രിയ ശക്തരായ എതിരാളികൾക്കെതിരെ അട്ടിമറി വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങും.
ഗ്രൂപ്പിൽ മുൻതൂക്കം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇരുടീമുകൾക്കും ഈ മത്സരം ഏറെ നിർണായകമാണ്. വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നതിനാൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മത്സരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. മെസ്സിയുടെ പ്രകടനവും അർജന്റീനയുടെ ആക്രമണ നിരയുടെ മികവും മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായിരിക്കും.
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന പോരാട്ടമായിരിക്കും അർജന്റീന-ഓസ്ട്രിയ മത്സരം.
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