/FIFA World Cup 2026 Mexico Vs Ecuador: 40 വർഷത്തിന് ശേഷം നോക്കൗട്ട് മത്സരം ജയിച്ച് മെക്സിക്കോ; ഇക്വഡോറിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് 16ൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇക്വഡോറിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് മെക്സിക്കോ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ 40 വർഷത്തെ വിജയവരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ടു. മെക്സിക്കോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം പകുതിയിലെ ഒൻപത് മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജൂലിയൻ ക്വിനോണസും റൗൾ ജിമെനെസും നേടിയ ഗോളുകളുടെ കരുത്തിലാണ് മെക്സിക്കോ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ 22-ാം മിനിറ്റിൽ ക്വിനോണസ് മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. 31-ാം മിനിറ്റിൽ ജിമെനെസ് മെക്സിക്കോയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. 1986-ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ബൾഗേറിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മെക്സിക്കോയ്ക്ക് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മത്സരം പോലും ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
1994 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ തുടർച്ചയായി ഏഴ് തവണയാണ് മെക്സിക്കോ പരാജയം രുചിച്ചത്. 2022-ൽ ഖത്തറിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലാകട്ടെ, 1978-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മെക്സിക്കോ പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.
ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗോളാണിത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരം എന്ന നേട്ടവും ക്വിനോണസ് സ്വന്തമാക്കി. നാല് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയ ലൂയിസ് മറ്റഡോർ ഹെർണാണ്ടസ്, ഹാവിയർ ചിച്ചാരിറ്റോ ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവരാണ് മെക്സിക്കോയുടെ ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ളത്.
അതേസമയം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ കുറിച്ച റൗൾ ജിമെനെസ്, ദേശീയ ജെഴ്സിയിൽ തന്റെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 47 ആക്കി. ഇതോടെ ജാരെഡ് ബോർഗെറ്റിയെ മറികടന്ന് മെക്സിക്കോയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ രണ്ടാമനായി ജിമെനെസ്. മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ ചിച്ചാരിറ്റോ ഹെർണാണ്ടസിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താൻ ഇനി അഞ്ച് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ജിമെനെസിന് വേണ്ടത്.
ഞായറാഴ്ച (2026 ജൂലൈ 5) നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ സ്വന്തം മണ്ണിൽ വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങും. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ മെക്സിക്കോയുടെ എതിരാളികൾ ബുധനാഴ്ച (ജൂലൈ 1) നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് - കോംഗോ മത്സരത്തിലെ വിജയികളായിരിക്കും.
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിച്ച 10 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവി അറിയാത്ത പാരമ്പര്യമാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്കുള്ളത്. ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ ഈ മൈതാനത്ത് രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് മെക്സിക്കോ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അവസാനത്തേത് 2013 സെപ്റ്റംബർ 6-ന് നടന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഹോണ്ടുറസിനെതിരെ തോൽവി വഴങ്ങിയതായിരുന്നു.
ഈ വിജയത്തോടെ, നവംബറിൽ പരാഗ്വെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായി 12 മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയമറിയാതെ മുന്നേറാൻ മെക്സിക്കോ ടീമിന് സാധിച്ചു. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ ഒരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ ടീമിനെ പുറത്താക്കുന്ന ആദ്യ വടക്കേ അമേരിക്കൻ ടീമെന്ന ചരിത്രവും മെക്സിക്കോ കുറിച്ചു. ഇതിന് മുമ്പ് ഇരു മേഖലകളിലെയും ടീമുകൾ അഞ്ച് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും തെക്കേ അമേരിക്കൻ ടീമുകളാണ് വിജയിച്ചത്.
2006-ൽ ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇക്വഡോർ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയെത്തുടർന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് മത്സരമാരംഭിച്ചത്. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തടസ്സപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരമാണിത്. ജൂൺ 22-ന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നടന്ന ഫ്രാൻസ് - ഇറാഖ് മത്സരവും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് വൈകിയിരുന്നു.
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