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FIFA World Cup 2026 Mexico Vs Ecuador: 40 വർഷത്തിന് ശേഷം നോക്കൗട്ട് മത്സരം ജയിച്ച് മെക്സിക്കോ; ഇക്വഡോറിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് 16ൽ

Mexico Beat Ecuador: ജൂലിയൻ ക്വിനോണസും റൗൾ ജിമെനെസും നേടിയ ഗോളുകളുടെ കരുത്തിലാണ് മെക്സിക്കോ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:13 PM IST
FIFA World Cup 2026 Mexico Vs Ecuador: 40 വർഷത്തിന് ശേഷം നോക്കൗട്ട് മത്സരം ജയിച്ച് മെക്സിക്കോ; ഇക്വഡോറിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് 16ൽ
Image Credit: Mexico | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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