/FIFA World Cup 2026: ചുവപ്പ് മയം ഉദ്ഘാടന മത്സരം; മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയ ജയം

മെക്സിക്കോ സിറ്റി: 2026 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയ ജയം. കളിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും മെക്സിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ വന്യ സൌന്ദര്യം മുന്നിട്ടുനിന്നപ്പോൾ, ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മെക്സിക്കോ ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ വിജയം കുറിച്ചു. അതേ സമയം, മൂന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ കണ്ടു എന്ന ദൌർഭാഗ്യവും ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ സംഭവിച്ചു.
കളി തുടങ്ങി ഒമ്പതാം മിനിട്ടിൽ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വല കീറിക്കൊണ്ട് മെക്സിക്കൻ ആധിപത്യം തുടങ്ങി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ് ആണ് മെക്സിക്കോയുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. കളിയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, 66-ാം മിനിട്ടിൽ മെക്സിക്കോയുടെ വെറ്ററൻ താരം റൌൾ ജിമെനസ് ലീഡ് ഉയർത്തി വീണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധം തകർത്തു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ വൻ മാർജിനിൽ മെക്സിക്കോ ജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രകടനം. എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾ കീപ്പർ റോൺവെൻ വില്യംസ് ഉരുക്കുകോട്ട പോലെ പ്രതിരോധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് 2-0 ന് കളി അവസാനിച്ചത്. കളിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വില്യംസിന്റെ പ്രകടനം എടുത്ത് പറയത്തക്ക ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.
2026 ലോകകപ്പിന്റെ തുടക്കം, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരെ ആശാവഹമല്ല എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടി വരും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പരുക്കൻ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് കളിയുടെ സൌന്ദര്യത്തെ ബാധിച്ചത് എന്നത് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തെ കെടുത്തുന്നതാണ്. റെഡ് കാർഡ് നേടി രണ്ട് താരങ്ങളാണ് പുറത്തായത്. 49-ാം മിനിട്ടിൽ മിഡ് ഫീൽഡർ യായ സിത്തോലയാണ് ആദ്യം ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത്. പിന്നീട് പത്ത് പേരുടെ സംഘമായിട്ടായിരുന്നു മെക്സിക്കോയുടെ 11 അംഗ ടീമിനെ അവർ നേരിട്ടത്. ഒടുവിൽ 83-ാം മിനിട്ടിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിറങ്ങിയ സീനിയർ താരം തെമ്പ സ്വാനെയും റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങി മൈതാനത്തിന് പുറത്തായി. ഒമ്പതുപേരുമായിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മെക്സിക്കോയുടെ ഫുൾ സ്ക്വാഡിനെ നേരിട്ടത്.
മെക്സിക്കോയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്ര മികച്ചതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിട്ടുനിൽക്കവെ, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മെക്സിക്കൻ ക്യാപ്റ്റനും ഡിഫൻഡറും ആയ സെസാർ മോണ്ടസി ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഉറപ്പായ ഒരു മറുപടി ഗോൾ തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മോണ്ടസിയ്ക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചത്. എന്തായാലും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൌണ്ടിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ചു എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ഈ ലോകകപ്പിൽ തുടരാം.
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