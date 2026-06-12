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FIFA World Cup 2026: ചുവപ്പ് മയം ഉദ്ഘാടന മത്സരം; മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയ ജയം

Mexico Vs South Africa: മൂന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡുകളാണ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കണ്ടത്. അതിൽ രണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങൾക്കായിരുന്നു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 12, 2026, 03:26 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:39 AM IST
FIFA World Cup 2026: ചുവപ്പ് മയം ഉദ്ഘാടന മത്സരം; മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയ ജയം
Image Credit: Mexico Vs South Africa | Image Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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ചുവപ്പ് മയം ഉദ്ഘാടന മത്സരം; മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയ ജയം
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