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FIFA World Cup 2026: കീഴടങ്ങി ഹെയ്തി, പകരക്കാരുടെ ഗോളിൽ മൊറോക്കോയ്ക്ക് വിജയം; സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെ തകർത്ത് ബ്രസീൽ

Morocco vs Haiti, Scotland vs Brazil: ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോ ഹെയ്തിയെ 4-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി, സ്കോട്ട്ലൻഡിനെതിരെ 3-0 ന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബ്രസീൽ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:51 AM IST
FIFA World Cup 2026: കീഴടങ്ങി ഹെയ്തി, പകരക്കാരുടെ ഗോളിൽ മൊറോക്കോയ്ക്ക് വിജയം; സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെ തകർത്ത് ബ്രസീൽ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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