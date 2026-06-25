FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സി മൊറോക്കോ vs ഹെയ്തി മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കയെ വിറപ്പിച്ചശേഷം കീഴടങ്ങി ഹെയ്തി. മൊറോക്കോയുടെ ജയം രണ്ടിനെതിരെ നാലു (4-2) ഗോളുകൾക്കാണ്. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരാണ് മൊറോക്കോ. നാലാമതായ ഹെയ്തിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം. ആദ്യ പകുതിയിൽ രണ്ട് തവണ പിന്നിലായിട്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച മൊറോക്കോ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ മികവിലാണ് തകർപ്പൻ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആകെ നാലു ഗോളുകളാണ് പിറന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നു ഗോളുകളും വെറും ഏഴു മിനിറ്റിനിടെയായിരുന്നു പിറന്നത്. മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയ്ക്കായിരുന്നു മേധാവിത്വം. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 13 ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്ത് അവർ ഹെയ്തി പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഹെയ്തിയുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ കളിയിലെ ലീഡ് നില മാറിമറിയാൻ കാരണമായി.
ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും 3 ഗോൾ ജയത്തോടെ നോക്കൗട്ട് പ്രവേശനം ഗംഭീരമാക്കി ബ്രസീൽ. എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളിനാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിനെ ബ്രസീൽ തകർത്തത്. ഇരട്ട ഗോൾ നേടി വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ. ഒരു ഗോൾ മാത്യുസ് കുന്യയായിരുന്നു അടിച്ചത്.
ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ചാമ്പ്യന്മാരായ കാനറിപ്പട റൗണ്ട് ഓഫ് 32 വിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു. എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് സ്കോട്ലൻഡിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് കാനറിപ്പട അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത്. സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈനപ്പ്.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രസീലിയൻ ആക്രമണം ഇടതടവില്ലാതെ നേരിടുകയായിരുന്നു. സ്കോട്ലൻഡ്. ഗോളവസരങ്ങളും പലതും മിസ്സായെങ്കിലും 60 മത്തെ മിനിറ്റിൽ നൃത്തച്ചുവടുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം പ്രതിരോധ താരത്തെ കബളിപ്പിച്ച് മനോഹരമായൊരു പാസ് ഗുയിമാറസ് കുന്യയ്ക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിലൂടെ പന്ത് ഗോൾ വലയിൽ. 64 മത്തെ മിനിറ്റിൽ സ്കോട് മക്ടോമിനിയുടെ അപകടകരമായ ഗോൾ ശ്രമം ബ്രസീൽ ഗോളി അലിസൺ തട്ടിയകറ്റുകയും ചെയ്തു. 76 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കുന്യയെ പിൻവലിച്ച് അൻസലോട്ടി നെയ്മറെ കളത്തിലിറക്കി. 941 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്നതിനായി നെയ്മർ മൈതാനത്തേക്കെത്തുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
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