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FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെതിരെ ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് ഡച്ച് പട; ഉന്ദവിന്റെ കരുത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ വീഴ്ത്തി ജർമ്മനിയും നോക്കൗട്ടിൽ!

FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് ഡച്ച് പട വീഴ്ത്തിയത്. ഉന്ദവിന്റെ ഇരട്ട​ഗോളിൽ ജർമ്മനിയും നോക്കൗട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 21, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:17 AM IST
FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെതിരെ ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് ഡച്ച് പട; ഉന്ദവിന്റെ കരുത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ വീഴ്ത്തി ജർമ്മനിയും നോക്കൗട്ടിൽ!
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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സ്വീഡനെതിരെ ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് ഡച്ച് പട; ഐവറി കോസ്റ്റിനെ വീഴ്ത്തി ജർമ്മനി നോക്കൗട്ടിൽ
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