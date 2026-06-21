/FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെതിരെ ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് ഡച്ച് പട; ഉന്ദവിന്റെ കരുത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ വീഴ്ത്തി ജർമ്മനിയും നോക്കൗട്ടിൽ!

ഹൂസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് പോരാട്ടത്തിൽ സ്വീഡനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി നെതർലൻഡ്സ്. ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചാണ് ആവേശകരമായ പോരാട്ടം നടന്നത്. ബ്രയാൻ ബ്രോബിയുടെയും കോഡി ഗാക്പോയുടെയും ഇരട്ടഗോൾ ആണ് ഡച്ച് പടയ്ക്ക് കരുതതായത്. മത്സരം തീരാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയായിരുന്നു സമ്മര്വില്ലി നെതർലൻഡ്സിനായി അഞ്ചാം ഗോൾ നേടിയത്. സ്വീഡനായി ആന്റിണി എലാംഗയാണ് ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നെതർലൻഡ്സ് വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. റൊണാൾഡ് കോമാൻ ആണ് നെതർലൻഡ്സിന്റെ കോച്ച്. ആദ്യ ഇലവനിൽ ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലിക്ക് പകരം സ്ഥാനം പിടിച്ച സണ്ടർലാൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ബ്രയാൻ ബ്രോബി കോച്ച് റൊണാൾഡോയുടെ വിശ്വാസം കാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ കോഡി ഗാക്പോ നൽകിയ പാസിൽ നിന്നും ക്ലോസ് റേഞ്ച് ടാപ്പിലൂടെയാണ് ബ്രോബി നെതർലൻഡ്സിനായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. പിന്നീട് 17-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെൻസൽ ഡംഫ്രീസിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നും ബ്രോബി രണ്ടാമത്തെ ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
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