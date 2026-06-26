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FIFA World Cup 2026: ടുണീഷ്യയെ തകർത്ത് നെതർലൻഡ്സ്; നോക്കൗട്ടിൽ ഡച്ച് പടയുടെ എതിരാളികൾ മൊറോക്കോ

ലോകകപ്പിൽ ടുണീഷ്യയെ തകർത്ത് നെതർലൻഡ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി. ഇതോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ൽ മൊറോക്കോയാണ് ഇവർക്ക് എതിരാളികൾ വരുന്നത്. ടുണീഷ്യയെ ഒന്നിനെതിരേ മൂന്നുഗോളുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:45 AM IST
FIFA World Cup 2026: ടുണീഷ്യയെ തകർത്ത് നെതർലൻഡ്സ്; നോക്കൗട്ടിൽ ഡച്ച് പടയുടെ എതിരാളികൾ മൊറോക്കോ
Image Credit: fifa | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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