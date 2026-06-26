/FIFA World Cup 2026: ടുണീഷ്യയെ തകർത്ത് നെതർലൻഡ്സ്; നോക്കൗട്ടിൽ ഡച്ച് പടയുടെ എതിരാളികൾ മൊറോക്കോ

കാൻസാസ് സിറ്റി: ലോകകപ്പിൽ ടുണീഷ്യയെ തകർത്ത് നെതർലൻഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി. ഇതോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ൽ മൊറോക്കോയാണ് ഇവർക്ക് എതിരാളികൾ വരുന്നത്. ടുണീഷ്യയെ ഒന്നിനെതിരേ മൂന്നുഗോളുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുമായി മത്സരം തുടങ്ങിയെങ്കിലും നെതർലൻഡ്സ് മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടുണീഷ്യ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും വലയിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നെതർലൻഡ്സ് മുന്നേറുന്നതിനിടെ ടുണീഷ്യൻ താരം സെൽഫ് ഗോൾ വഴങ്ങി. എല്ല്യെസിന്റെ സെൽഫ് ഗോളാണ് തിരിച്ചടിയായത്. തുടർന്ന് ടുണീഷ്യയുടെ പ്രതിരോധങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഡച്ച് പടയുടെ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു.
മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോൾ വീണതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ അടുത്ത ഗോളും വലയിലായിരുന്നു. ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ വീണത്. ക്രോസ്സ് നൽകിയ പന്ത് വാൻ ഡൈക്ക് ഹെഡറിലൂടെ ബ്രയാൻ ബ്രോബിക്ക് നൽകുകയും അത് താരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗോളാക്കി മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ നെതർലൻഡ്സ് രണ്ടുഗോളുകൾക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
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