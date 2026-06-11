Neymar’s Last Dance: സുൽത്താന്റെ 'നൃത്തം'... ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്, പഞ്ചനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഹെക്സയിലേക്ക് കാനറികളെ നയിക്കുമോ നെയ്മർ?

ലാറ്റിനമേരിക്കരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫുട്ബോൾ ഒരു കളിയോ വികാരമോ അല്ല, അത് അവരുടെ ജീവിതമാണ്. അതിൽ ബ്രസീലിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അഞ്ച് ലോകകിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ബ്രസീൽ, രണ്ട് വ്യാഴവട്ടങ്ങളായി കപ്പിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. അവരുടെ 'സുൽത്താൻ' തന്നെ ആ കപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്ന അപൂർവ്വ നിമിഷമാണ് ഓരോ ബ്രസീൽ ആരാധകന്റേയും മനസ്സിലുള്ളത്. മൈതാനത്തിലെ മാന്ത്രിക ചുവടുകളുമായി ഒരു നർത്തകനെ പോലെ ലോകഫുട്ബോളിനെ തന്നെ ത്രസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നെയ്മർ ജൂനിയർ എന്ന സുൽത്താന്റെ അവസാന ലോകകപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത്. ബ്രസീൽ ആരാധകരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകേറ്റാൻ നെയ്മറിന് കഴിയുമോ?
പെലെയും, റൊണാൾഡോയും, റൊണാൾഡീഞ്ഞോയുമൊക്കെ മൈതാനത്ത് തീർത്ത മാന്ത്രികതയുടെ തുടർച്ചയാണ് കാനറിപ്പടയുടെ ആരാധകർ ഓരോ ലോകകപ്പിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2002 ന് ശേഷം ഒരു ഫൈനൽ മത്സരം പോലും കളിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന ദുർവിധിയാണ് പക്ഷേ, അവരെ ഇതുവരെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്.
പരിക്കുകളുടെ ഘോഷയാത്രയും സുത്താന്റെ ജീവിതവും
എന്നാൽ, ലോകകപ്പ് കരീടം എന്ന സ്വപ്നവും ചുമലിലേറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ബ്രസീൽ ഫുട്ബോളിന്റെ രാജകുമാരനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പേരേയുള്ളൂ- നെയ്മർ ജൂനിയർ. പ്രായവും തുടർച്ചയായ പരിക്കുകളും വേട്ടയാടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 2026 ലോകകപ്പ് നെയ്മറുടെ കരിയറിലെ അവസാനത്തേത് ആകാനാണ് സാധ്യത. തന്റെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രസീലിന് ആറാം സ്വർണ്ണക്കപ്പ് നേടിക്കൊടുക്കാൻ ആ മാന്ത്രിക കാലുകൾക്ക് കഴിയുമോ?
നെയ്മറുടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രം എടുത്തുനോക്കിയാൽ അത് പ്രതിഭയുടെ തിളക്കത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ണുനീരിന്റേയും പരിക്കുകളുടെയും കഥയായിരിക്കും പറയുക. 2014 ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ടീമിനെ സെമിഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ച നെയ്മറിന് കൊളംബിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ കടുത്ത പരിക്കേറ്റു. നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ് താരം വീണതോടെ ബ്രസീൽ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം തകർന്നു, അതോടൊപ്പം ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലും. നെയ്മറില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ കാനറിപ്പടയെ സെമി ഫൈനലിൽ ജർമനി കണക്കറ്റ് പ്രഹരിച്ചു. ഒന്നിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ജർമനിയുടെ ആധികാരിക വിജയം.
2018 ൽ റഷ്യയിലും 2022 ൽ ഖത്തറിലും നെയ്മർ മാന്ത്രിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തി ആരാധകരുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, പരിക്കുകൾ പൂർണ്ണ ഫോമിലെത്താൻ കാനറികളുടെ സുൽത്താനെ അനുവദിച്ചില്ല. ഖത്തറിൽ ക്രോയേഷ്യക്കെതിരെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ നെയ്മർ നേടിയ അദ്ഭുത ഗോൾ ബ്രസീലിനെ വിജയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിച്ചതായിരുന്നു, എന്നാൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വിധി വീണ്ടും ബ്രസീലിനെ ചതിച്ചു.
ഓരോ തവണ വീഴുമ്പോഴും എതിരാളികളും വിമർശകരും നെയ്മറെ പരിക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന നടനെന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു. എന്നാൽ കടുത്ത പരിക്കുകളെയും ശസ്ത്രക്രിയകളേയും അതിജീവിച്ച് അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മൈതാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു,
എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നെയ്മറുടെ ടൂർണമെന്റാകാം?
ഈ ലോകകപ്പ് നെയ്മറെ സംബന്ധിച്ച് വെറുമൊരു ടൂർണമെന്റല്ല, തന്റെ കരിയറിന് പൂർണ്ണത നൽകാനുള്ള അവസാന അവസരമാണ്.
ബ്രസീലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ പെലെയുടെ റെക്കോർഡ് നെയ്മർ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പെലെയെപ്പോലെ ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാൻ നെയ്മർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ബ്രസീൽ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ നെയ്മർക്ക് ഒരു പൂർണത ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് നെയ്മർ ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാക്കും.
കാലം മറി
കഴിഞ്ഞ നാല് ലോകകപ്പുകളിൽ മൂന്നിലും നെയ്മർ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ചുമന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, റോഡ്രിഗോ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര യുവതാരങ്ങൾ നെയ്മർക്ക് തുണയായുണ്ട്. ഇത് നെയ്മറുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യും.
നെയ്മർ ഒരു മാന്ത്രികനാണ്, നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വന്തം ശൈലിയിൽ കളിക്കളത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത വിസ്മയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭ. ഡ്രിബ്ലിംഗുകളും, പാസുകളും, ഫ്രീക്കിക്കുകളും ഇന്നും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. 34 വയസ്സാണ് നെയ്മർക്കുള്ളത്. 40 കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും 38 വയസ്സുള്ള ലയണൽ മെസ്സിയും ഈ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 34-ാം വയസ്സിൽ ഇത് നെയ്മറുടെ അവസാന ലോകകപ്പാണെന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പരിക്കുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.
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