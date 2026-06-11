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Neymar’s Last Dance: സുൽത്താന്റെ 'നൃത്തം'... ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്, പഞ്ചനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഹെക്സയിലേക്ക് കാനറികളെ നയിക്കുമോ നെയ്മർ?

Neymar’s Last Dance: കളിക്കളത്തിൽ ഒരു നർത്തകനെ പോലെ പന്തുകൊണ്ട് മാന്ത്രികത സൃഷ്ടിക്കുന്ന നെയ്മർ ജൂനിയറിന്റെ അവസാന ലോകകപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 11, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:13 PM IST
Neymar’s Last Dance: സുൽത്താന്റെ 'നൃത്തം'... ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്, പഞ്ചനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഹെക്സയിലേക്ക് കാനറികളെ നയിക്കുമോ നെയ്മർ?
Image Credit: Neymar Jr | Image Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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