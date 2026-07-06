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FIFA World Cup 2026: കാനറികളെ കരയിച്ച് നോർവേ ക്വാർട്ടറിൽ; മെക്സിക്കോ-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം വൈകും

Brazil vs Norway Mexico vs England Updates: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ 16 മത്തെ റൗണ്ടിൽ ബ്രസീലിനെ 1-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി നോർവേ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:29 AM IST
FIFA World Cup 2026: കാനറികളെ കരയിച്ച് നോർവേ ക്വാർട്ടറിൽ; മെക്സിക്കോ-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം വൈകും
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: കാനറികളെ കരയിച്ച് നോർവേ ക്വാർട്ടറിൽ; മെക്സിക്കോ-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം വൈകും
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