/FIFA World Cup 2026: കാനറികളെ കരയിച്ച് നോർവേ ക്വാർട്ടറിൽ; മെക്സിക്കോ-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം വൈകും

FIFA World Cup 2026: ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാനെത്തിയ ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ട് നോർവേ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് നോർവേ ബ്രസീലിനെ തകർത്തത്.
79 മത്തെ മിനിറ്റിലും 90 മത്തെ മിനിറ്റിലും എർലിങ് ഹാളണ്ടാണ് നോർവെയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. ബ്രസീലിനുവേണ്ടി ഇൻജറി ടൈമിൽ ലഭിച്ച പെൽറ്റിയിലൂടെ നെയ്മാറാണ് ഗോൾ നേടിയത്. ഇത് നെയ്മറുടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഗോളാണ്. 98 ലെ ലോകകപ്പിലും ബ്രസീലിനെ നോർവേ 2–1 നാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ഈ തോൽവിയോടെ 2002 ലെ അഞ്ചാം കിരീട വിജയത്തിനു ശേഷം തുടർച്ചയായ ആറാം ലോകകപ്പിലാണ് ബ്രസീൽ കിരീടമില്ലാതെ മടങ്ങുന്നത്. മാത്രമല്ല 90 ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ബ്രസീൽ ഒരു ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ നിന്നും പുറത്താകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല നോർവേയ്ക്കെതിരെ ഇതുവരെ ജയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നാണക്കേട് ബ്രസീലിനെ ഇനിയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ നോർവേ താരം ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി ആകെ മാറിയത്. ഷെൽഡ്രൂപ്പിന്റെ വേഗതയേറിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ബ്രസീൽ പ്രതിരോധത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ഗോളാക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും സാധിച്ചില്ല. നോർവേയ്ക്കെതിരെ ലീഡെടുക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ബ്രസീൽ പാഴാക്കി. പത്താം മിനിറ്റിൽ മത്തേയൂസ് കുഞ്ഞയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് വാർ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം റഫറി ബ്രസീലിന് അനുകൂലമായി പെനൽറ്റി വിധിച്ചു.
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ആദ്യപകുതിയിൽ പാസിലും പന്തടക്കത്തിലും നോർവെയാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നത് എങ്കിലും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രസീലാണ്. ഇതോടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറിക്ക് ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയം വേദിയായി.
ഇങൊതിനിടയിൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടക്കാനിരുന്ന മെക്സിക്കോ- ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീക്വാർട്ട മാത്സ്താരം വൈകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മഴയും കനത്ത മിന്നലും മൂലമുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂൽ വൈകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6.30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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