Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Norway FIFA World Cup: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; നോർവേ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക്!

Norway FIFA World Cup: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; നോർവേ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക്!

Norway: 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് നോർവേ ഫിഫ ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:46 PM IST
Norway FIFA World Cup: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; നോർവേ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക്!
Image Credit: Norway | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; നോർവേ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക്!
FIFA world cup 202636 min ago
2
FIFA world cup 20261 hr ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
FIFA world cup 20261 hr ago
5
Operation Toofan2 hrs ago