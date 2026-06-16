/Norway FIFA World Cup: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; നോർവേ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക്!

28 വർഷത്തിന് ശേഷം നോർവേ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ബ്രൂട്ട് ഹാലൻഡിന്റെ കരുത്തിലാണ് ടീം എത്തുന്നത്. 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് നോർവേ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. നോർവേയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനാണ് ടീം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്.
യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ടീമായാണ് നോർവേയുടെ വരവ്. ടൂർണമെന്റിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ടീം കൂടിയാണ് അവർ. ഗ്രൂപ്പ് ഐ പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇറാഖ് ആണ് നോർവെയുടെ എതിരാളികൾ.
നോർവേ അവസാനമായി ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ചത് 1998ൽ ഫ്രാൻസിലാണ്. പിന്നീട് അവർക്ക് മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പലതവണ യോഗ്യതയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തെത്തിയെങ്കിലും കൈവിട്ട നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുകൾക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ എർലിങ് ഹാലൻഡും മാർട്ടിൻ ഒഡേഗാർഡും നയിക്കുന്ന ഒരു സുവർണ്ണ തലമുറയിലൂടെ നോർവേ ഒടുവിൽ ലോകവേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ലേകകപ്പ് വേദിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി
യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിലും തകർപ്പൻ ജയം നേടി തികച്ചും ആധികാരികമായാണ് നോർവേ 2026 ലോകകപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റേത് ടീമിനേക്കാളും എട്ട് ഗോളുകൾ അധികമാണ് അവർ നേടിയത്. അതായത് ആകെ 37 ഗോളുകളാണ് നോർവെ അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.