/FIFA World Cup 2026: നോർവെയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകൾക്ക് തരിപ്പണമാക്കി സെനഗൽ

FIFA World Cup 2026: ടെംബെലെയുടെ ഹാട്രിക്ക് മികവിൽ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഐയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ നോർവെയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ടെംബെലെയുടെ ഗോളുകൾ പിറന്നത് 7,20,32 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു.
തോറ്റെങ്കിലും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് നോർവെയും യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ ഇരു ടീമുകളും നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് നോർവേ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിംഗ് ഹാലൻഡ്, മിഡ്ഫീൽഡർ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 10 പ്രമുഖ കളിക്കാർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് രണ്ടാം നിര ടീമുമായാണ് നോർവേ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ കളി തുടങ്ങി 22-ാം സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഒരു ഷോട്ട് നോർവേ ഗോൾപോസ്റ്റിന്റെ ബാറിലിടിച്ച് തെറിച്ചതോടെ ഫ്രാൻസ് തങ്ങളുടെ ആക്രമണ മൂഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ലോകകപ്പിൽ ഫൊണ്ടെയ്നും കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്കും ശേഷം ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫ്രഞ്ച് താരമാണ് ഡെംബെലെ. താരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കും അസിസ്റ്റ് ഒരുക്കിയത് കിലിയൻ എംബാപ്പെയായിരുന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് ഐയിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ സെനഗൽ ഇറാഖിനെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളിന് തകർത്തു. പെപ്പെ ഗയെ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി. ഹബീബ് ഡിയാര, ഇസ്മാലിയ സാർ, ലിമാൻ എൻഡിയായെ എന്നിവരാണ് സെനഗലിന്റെ മറ്റ് സ്കോറർമാർ. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനും നോർവേയ്ക്കും പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സെനഗലിനായി. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവിയോടെ ഇറാഖ് ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സെനഗൽ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. നാലാം മിനിറ്റിൽ അവർ ലീഡ് നേടി. ലഭിച്ച മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്ന് ഹബീബ് ദിയാര ഉഗ്രനൊരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഇറാഖി വല കുലുക്കി. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങി സമ്മർദ്ദത്തിലായ ഇറാഖിന് 12 മത്തെ മിനിറ്റിൽ അടുത്ത പ്രഹരമേറ്റു. സെനഗൽ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ സാദിയോ മാനെ ഗോളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനിടെ ഫൗൾ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിയതിന് ഇറാഖ് ഡിഫൻഡർ റെബിൻ സുലക്കയ്ക്ക് റഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കി.
ഒരാളുടെ കുറവുമായി കളിച്ച ഇറാഖിനെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സെനഗൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇസ്മായില സാർ, ഇലിമാൻ എൻഡിയായെ എന്നിവർ സെനഗലിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മിഡ്ഫീൽഡർ പാപെ ഗുയെയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ കൂടിയായതോടെ ഇറാഖ് തകരുകയായിരുന്നു.
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