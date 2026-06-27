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FIFA World Cup 2026: നോർവെയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകൾക്ക് തരിപ്പണമാക്കി സെനഗൽ

FIFA World Cup: 10 അംഗ ഇറാഖിനെ 5-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സെനഗൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസ് vs നോർവേ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട പോരാട്ടത്തിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഹാട്രിക് നേടി ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 27, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:37 AM IST
FIFA World Cup 2026: നോർവെയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകൾക്ക് തരിപ്പണമാക്കി സെനഗൽ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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നോർവെയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ്; ഇറാഖിനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകൾക്ക് തരിപ്പണമാക്കി സെനഗൽ
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