ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് തിരശ്ശീല ഉയർന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പിനുണ്ട്. കാനഡ, മെക്സിക്കോ, അമേരിക്ക എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കായികപ്രേമികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളാണ് ഫിഫ ഒരുക്കിയത്. മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ വിഖ്യാതമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മെക്സിക്കോ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മെക്സിക്കോയുടെ ദേശീയഗാനം അലജാൻഡ്രോ ഫെർണാണ്ടസും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ദേശീയഗാനം ടൈലയും ആലപിച്ചു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും പ്രത്യേകമായി ഉദ്ഘാടന ആഘോഷങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ടൊറന്റോയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ അലാനിസ് മോറിസെറ്റ്, അലെസിയ കാര, മൈക്കൽ ബുബ്ലെ, ജെസി റെയ്സ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ താരം നോറ ഫത്തേഹിയും വേദിയിലെത്തും.
Estadio Azteca becomes the stadium in history to host three FIFA World Cups (1970, 1986 & 2026). pic.twitter.com/8f81Wh8NHI
അതേസമയം, ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഹോളിവുഡ് ശൈലിയിലുള്ള അതിഗംഭീരമായ ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് ഫിഫ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനമായ “ഡായ് ഡായ്” പ്രശസ്ത ഗായിക ഷക്കീറയും നൈജീരിയൻ താരം ബേർണ ബോയിയും ചേർന്ന് വേദിയിൽ ആദ്യമായി തത്സമയം ആലപിക്കും.
ഇവർക്ക് പുറമേ ജെ ബാൽവിൻ, ടൈല, അലജാൻഡ്രോ ഫെർണാണ്ടസ്, ബെലിൻഡ, ഡാനി ഓഷ്യൻ, ലില ഡൗൺസ്, ലോസ് ആഞ്ചലസ് അസുലസ്, പ്രശസ്ത മെക്സിക്കൻ ബാൻഡായ മനാ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളും ചടങ്ങുകളിൽ അണിനിരക്കും. ഹോളിവുഡ് നടി സൽമ ഹായെക്കും ടൂർണമെന്റിന്റെ അംബാസഡറായി ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കും. മൊത്തം 48 ടീമുകൾ അണിനിരക്കുന്ന, 104 മത്സരങ്ങളുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെയും സംഗീതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അപൂർവമായൊരു സംഗമവേദിയായി മാറും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.