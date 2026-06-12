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FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ലോകം; ഫിഫ ലോകകപ്പിന് പ്രൗഢ​ഗംഭീര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങോടെ തുടക്കം

FIFA World Cup 2026 Mexico vs South Africa: കാനഡ, മെക്സിക്കോ, അമേരിക്ക എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 12, 2026, 12:45 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:51 AM IST
FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ലോകം; ഫിഫ ലോകകപ്പിന് പ്രൗഢ​ഗംഭീര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങോടെ തുടക്കം
Image Credit: FIFA | Photo: x / Centre Goals

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ലോകം; ഫിഫ ലോകകപ്പിന് പ്രൗഢ​ഗംഭീര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങോടെ തുടക്കം
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